Украинская экономика в этом году упадет на 30%, считают эксперты

Прогноз от ЕБРР

Украинская экономика в текущем году упадет на 30%, сообщается в док­ладе Европейского банка реконструкции и развития. В конце февраля ЕБРР оценивал это сокращение в 20%. Но даже нынешний прогноз основан на «оптимистичном» сценарии, в соответствии с которым боевые действия в Украине закончатся в течение лета, отмечает Le Figaro.

Пессимистичный сценарий предусматривает риск эскалации ситуации и прекращение поставок российского газа. Такой вариант полностью перечеркнет все постпандемийное восстановление стран, которые имеют отношение к ЕБРР, то есть от Монголии до Словении и Туниса. В таком случае сокращение ВВП на душу населения для этих 40 государств может составить в среднем 2,3% для нынешнего года и 2% для 2023-го.

К этому прибавится инфляция, а также рост стоимости продовольствия. Цены на пшеницу, кукурузу и сою в последние месяцы выросли, что угрожает продбезопасности многих государств, в частности в Африке и на Ближнем Востоке. В этих странах траты на питание составляют больше трети расходов жителей.