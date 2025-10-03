Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обозначили перспективы межпарламентского взаимодействия между странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Приветствуя собеседника, Маулен Ашимбаев акцентировал внимние на насыщенности программы визита главы Венгрии в Казахстан, которая включает участие совместно с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Международном IT-форуме Digital Bridge 2025. Такая содержательность, как отметил спикер Сената, отражает интерес двух братских стран к укреплению двустороннего сотрудничества.

Также были отмечены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи, установившиеся за три десятилетия дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией.

«Последние годы были очень продуктивными для казахстанско-венгерского сотрудничества. В этой связи важно отметить первый государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Будапешт в прошлом году, по итогам которого было принято Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив, а также подписан ряд важных договоренностей в торгово-экономической сфере. Убежден, что Ваш визит закрепит высокую динамику межгосударственного взаимодействия и сотрудничества и насытит повестку двусторонних отношений новым содержанием», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Важную роль для дальнейшего укрепления казахстанско-венгерского взаимодействия, по мнению сторон, играет межпарламентский диалог. В этом контексте состоялся обмен видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая взаимодействие в рамках групп дружбы и межпарламентских объединений.

«Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между Парламентом Казахстана и Государственным собранием Венгрии, и заинтересованы в их укреплении. Межпарламентское сотрудничество укрепляется и в многостороннем формате, в рамках парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, а также Межпарламентского Союза. Мы высоко ценим наше сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи тюркских государств, в которой Венгрия участвует в качестве наблюдателя», – подчеркнул Ашимбаев.

Особое внимание собеседники уделили повестке Международного технологического форума «Digital Bridge-2025» – новым подходам в сфере информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, обозначив перспективы для дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере образования.

Вместе с тем обсуждены вопросы, касающиеся торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, углубления культурно-гуманитарных связей и обменялись мнениями о реализации совместных проектов в различных сферах. Речь шла также о роли Казахско-венгерского инвестиционного фонда для развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, транспорта, энергетики, а также инфраструктуры.

Отмечая важность развития духовной дипломатии, Маулен Ашимбаев также выразил признательность Венгрии за активную поддержку и значительный вклад в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Тамаш Шуйок поблагодарил казахстанскую сторону за многогранное сотрудничество на протяжении 30 лет и подчеркнул, что Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы и схожие позиции во многих сферах. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между братскими странами.