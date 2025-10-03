Укрепление межпарламентских связей обсудили Ашимбаев и Шуйок

138

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и обозначили перспективы межпарламентского взаимодействия между странами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Приветствуя собеседника, Маулен Ашимбаев акцентировал внимние на насыщенности программы визита главы Венгрии в Казахстан, которая включает участие совместно с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Международном IT-форуме Digital Bridge 2025. Такая содержательность, как отметил спикер Сената, отражает интерес двух братских стран к укреплению двустороннего сотрудничества.

Также были отмечены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи, установившиеся за три десятилетия дипломатических отношений между Казахстаном и Венгрией.

«Последние годы были очень продуктивными для казахстанско-венгерского сотрудничества. В этой связи важно отметить первый государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Будапешт в прошлом году, по итогам которого было принято Совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив, а также подписан ряд важных договоренностей в торгово-экономической сфере. Убежден, что Ваш визит закрепит высокую динамику межгосударственного взаимодействия и сотрудничества и насытит повестку двусторонних отношений новым содержанием», – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Важную роль для дальнейшего укрепления казахстанско-венгерского взаимодействия, по мнению сторон, играет межпарламентский диалог. В этом контексте состоялся обмен видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая взаимодействие в рамках групп дружбы и межпарламентских объединений.

«Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между Парламентом Казахстана и Государственным собранием Венгрии, и заинтересованы в их укреплении.  Межпарламентское сотрудничество укрепляется и в многостороннем формате, в рамках парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, а также Межпарламентского Союза. Мы высоко ценим наше сотрудничество в рамках Парламентской Ассамблеи тюркских государств, в которой Венгрия участвует в качестве наблюдателя», – подчеркнул Ашимбаев.

Особое внимание собеседники уделили повестке Международного технологического форума «Digital Bridge-2025» – новым подходам в сфере информационных технологий, цифровизации и искусственного интеллекта, обозначив перспективы для дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере образования. 

Вместе с тем обсуждены вопросы, касающиеся торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, углубления культурно-гуманитарных связей и обменялись мнениями о реализации совместных проектов в различных сферах. Речь шла также о роли Казахско-венгерского инвестиционного фонда для развития сельского хозяйства, пищевой промышленности, машиностроения, транспорта, энергетики, а также инфраструктуры.

Отмечая важность развития духовной дипломатии, Маулен Ашимбаев также выразил признательность Венгрии за активную поддержку и значительный вклад в достижение целей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Тамаш Шуйок поблагодарил казахстанскую сторону за многогранное сотрудничество на протяжении 30 лет и подчеркнул, что Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы и схожие позиции во многих сферах. Он также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между братскими странами.

 

#переговоры #сотрудничество #Сенат #Ашимбаев #Венгрия

Популярное

Все
От промышленных манипуляторов к гуманоидным помощникам
Чем может гордиться Темиртау?
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Вовремя выявить риски и поддержать
Цифровая трансформация городской инфраструктуры
Ремесла как дипломатия и двигатель туризма
Берлин с боями шел на Берлин
Осень на Святом ключе
«Верность Родине, как знамя, поднял он...»
Башня, колодцы и тайны древних обрядов
Ботай – место притяжения
ИИ – это невероятные возможности для построения Справедливого, Безопасного и Сильного Казахстана
Душевное лекарство
Новый этап партнерства
В регионе впервые открыт Центр поддержки детей с расстройством аутистического спектра
Учитель растет в сельской школе
Сёла Туркестанской области подключили к Интернету
Власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке
Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике
Лжеполицейского задержали в Атырау
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Борьба с наркоманией дает результаты
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Единый счет и smart-контроль тепла
FIFA показала талисманы ЧМ-2026
Ключевой костяк энергетики
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии

Читайте также

Показ казахской традиционной одежды прошел в Южной Корее
Президент Венгрии высоко оценил инвестиционный климат в Каз…
Сенатор предложил ввести статус «музыкальный мастер» в Каза…
Казахско-эмиратское сотрудничество в сфере ИИ обсудили на п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]