Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Экономика
Укрепление тенге в августе объяснили в Нацбанке
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов рассказал, какие факторы влияют на курс национальный валюты, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Акылжан Баймагамбетов на заседании Правительства сообщил, что валютный рынок балансируется за счет рыночного спроса и предложения.

«За август курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1%, до 472,29 тенге за доллар. Основным фактором укрепления национальный валюты в августе стали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат», – пояснил Акылжан Баймагамбетов. 

Поддержку тенге в январе-августе, добавил он, оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Нацбанка.

 

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