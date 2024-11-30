Укреплять связи, устранять барьеры

Итоги государственного визита Президента РФ продемонстрировали приверженность курсу стратегического партнерства Казах­стана и России, основа которого – взаимо­выгодное сотрудничество. Развернутые политические заявления глав государств и подписание почти двух десятков соглашений подчеркнули нацеленность обеих сторон на укрепление союзнических связей, дальнейшее углубление сотрудничества в сферах экономики, политики, безопасности и культурного обмена.

– Государственные визиты лидеров таких значимых с точки зрения геополитики держав, как Россия, Китай, США, Франция, Великобритания, Германия, всегда имеют большое стратегичес­кое значение в глобальном масштабе и приковывают внимание международного истеблишмента. Приезд Владимира Путина в Астану подчеркнул стратегичес­кий и дружественный характер партнерства между нашими странами, основанного на давних традициях добрососедства, общих исторических корнях и гуманитарных ценностях, – прокомментировал политолог, эксперт по международным отношениям Азамат Байгалиев.

И не случайно, по его словам, в своей речи в Астане Президент Владимир Путин отметил торжественный и беспрецедент­но теплый характер приема российской делегации.

Ожидания от визита оправдались: на высшем уровне были обсуждены вопросы, касающие­ся увеличения товарооборота и реализации совместных проектов, подписаны соглашения, направленные на улучшение транспортной инфраструктуры и модернизацию транзитных коридоров. Переговоры ясно продемонстрировали: в условиях непростой геополитической обстановки Казахстан, руководствуясь национальными интересами, продолжает проводить конструктивную многовекторную внешнюю политику.

Председатель ОФ «Ассоциация исследователей Китая», политолог Казбек Майгельдинов эту встречу на высоком уровне назвал «сверкой часов» в стратегических взаимоотношениях.

– Дружественные связи между нашими государствами имеют глубокие корни и широкую экономическую составляющую, и мы понимаем, что в нынешних геополитических реалиях важно эту «сверку часов» провести на высшем уровне, – отметил эксперт. – Какие условия обуславливают данную необходимость? Конечно, вопрос энергетической безопасности. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев говорил на переговорах неоднократно. Основные поставки нашей нефти проходят через Россию, при этом Казахстан рассматривает диверсификацию маршрутов, поэтому есть необходимость в пересмотре соглашений и правовой базы в данном направлении. Нужно принимать сложившуюся ситуацию, мы не должны действовать себе в убыток, национальные интересы здесь имеют приоритетное значение.

Второй момент, который отмечает политолог, касает­ся ядерной энергетики. В текущем году Казахстан провел общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС, и народ Казах­стана поддержал данную идею.

– Теперь вопрос стоит так: кто будет принимать участие в данном проекте? Это важное решение с точки зрения рисков и последствий. В условиях санк­ционной политики могут возникнуть проблемы с импортом высоких ядерных технологий из России, что повлияет на сроки реализации проекта. Поэтому Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума, участие в котором компаний из нескольких стран может нивелировать или смягчить риски, – поделился мнением Казбек Майгельдинов. – Ну, а третий аспект – торгово-экономический. Странам нужно прийти к общему знаменателю по поводу существующих проб­лемных моментов в экспорте агро­промышленной продукции из Казахстана в Россию.

Вопросы тарифных барьеров и другие важно разрешить так, чтобы не нанести ущерб нашим аграриям и торгово-экономичес­кому взаимодействию в целом. В этом ключе большое значение имеет развитие сотрудничест­ва между регионами. Межгосударственные отношения начинаются именно с регионального сотрудничества. Межрегиональные форумы как раз и призваны находить точечные решения для вопросов, которые тормозят развитие торгово-экономичес­ких отношений между государствами.

Директор ЦАИ «Евразийский мониторинг», политолог Алибек Тажибаев считает, что переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина позволят активизировать промышленное и инвестиционное сотрудничество. Для нашей страны это очень важно, ведь большие совместные предприятия – это рабочие места и большой вклад в производственный потенциал государства.

– Что касается транспортно-логистической инфраструктуры, то переговоры сняли имеющие­ся вопросы по газопроводу из России в Китай через Казахстан. Действующий газопровод Цент­ральная Азия – Центр, который идет из Узбекистана в РФ через территорию РК, – прекрасный инфраструктурный проект, позволяющий газифицировать отдельные регионы Казахстана. Продолжение этого проекта в восточном направлении позволит доставить газ в отдаленные районы Восточно-Казахстанской области и область Абай, – отметил он. – В целом состоявшиеся переговоры заложили основу для конкретных действий по активизации сотрудничества во всех сферах, что выгодно обе­им сторонам. Все евразийское сообщество ждет конкретных решений в области культурно-гуманитарных, экономических, транспортно-логистических и, конечно, энергетических направлений. И теперь мы уверены, что эти конкретные действия будут.

Политолог отметил еще один важный итог переговоров глав двух государств – он касается выработки «дорожной карты» по реализации инициативы нашего Президента относительно создания Международной организации по русскому языку.

– Нападки на российских неофициальных информационных каналах создают возможности для дестабилизации ситуации на уровне потребителя информационного контента в сфере языковой политики. Думаю, состоявшийся визит расставил все точки на «i» в вопросе применения русского языка в Казахстане, – считает Алибек Тажибаев.

Ажиотаж, который складывался вокруг визита Президента России, обусловлен в первую очередь геополитической напряженностью, по поводу которой тревогу испытывает весь мир.

Казахстан исторически всегда выступал площадкой урегулирования сложных вопросов – примеров тому за тридцать с лишним лет независимости немало. И с точки зрения международной политики Глава нашей страны проявляет максимальные дипломатические интенции.

В этом плане важное значение для продвижения интересов и позиции Казахстана имела сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая стала ключевым мероприятием председательства нашей страны в этой организации.

На открытии сессии Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан выполнил все задачи, стоящие перед ним в непрос­той период. При этом ОДКБ, по его мнению, стала ключевой структурой в обеспечении мира и стабильности на огромном пространстве Евразии.

Важным решением, нацеленным на укрепление системы региональной безопасности и повышение защищенности южных рубежей ОДКБ, стало принятие на саммите Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы, работа над которой велась с 2013 года. Кроме того, принято Решение СКБ о дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках ОДКБ, в котором закрепляются обязательства государств – членов структуры разрешать все разногласия мирными средствами и воздерживаться от применения силы в межгосударственных отношениях.

«На сессии в Астане общие оценки государств-участников легли в основу 14 документов, которые подписали президенты, в том числе в итоговую декларацию, заявления по вопросам международной информационной безопасности, сотрудничества в космосе, по ситуации на Ближнем Востоке и в совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, – отметил в своем telegram-канале политолог Эдуард Полетаев. – Саммит в Астане подтвердил значимость организации в обеспечении региональной стабильности и координации усилий стран-участниц в условиях сложной геополитической обстановки. Принятые документы направлены на дальнейшее комплексное развитие организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов».