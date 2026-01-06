Улытау усиливает цифровую безопасность

Технологии
5
Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

Центр оперативного управления области Улытау заработал в полноценном режиме после успешного окончания тестового периода. Данные 3 642 видеокамер, расположенных в Жезказгане, Сатпаеве и Каражале, а также Жана­аркинском районе, поступают и анализируются именно здесь. Вся информация – на больших мониторах.

фото автора

Акима области Улытау Дастана Рыспекова ознакомили с работой ЦОУ и мерами по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

– За 11 месяцев 2025 года уровень преступности в области снизился на 8,6%, – сообщил начальник департамента полиции области Улытау генерал-майор полиции Каиркен Алиев. – При этом до 90% всех правонарушений выявляются и полностью раскрываются при помощи видеокамер. Архив видеозаписей, в том числе с полицейских жетонов, хранится как минимум 90 дней.

Под зорким оком полицейских находятся школы – безопасность детей в приоритете, автодороги, места скопления людей. Идут переговоры с бизнесом об интеграции видеокамер, установленных в торговых центрах, на автозаправках, автостоянках и промышленных предприятиях, для расширения сети видеонаб­людения. Если договоренности будут достигнуты, то в работе ЦОУ будут задействованы более 20 тыс. устройств. Сейчас серверная мощность позволяет подключить в рабочем режиме до 50 тыс. видеокамер.

– Ежегодно их количество в регионе будет только увеличиваться. В 2026-м, например, будет установлено еще 800 камер, – пояс­нил начальник департамента полиции. – Наши сотрудники обеспечивают безопасность на улицах, ведут профилактичес­кую работу, патрулируют дворы и улицы, работают с населением. Согласно меморандуму с департаментом по ЧС полицейские содействуют пожарной безопас­ности в учреждениях образования и даже фиксируют ледяные наросты на крышах. У каждого есть нагрудный жетон с видеоустройством, данные с которого также поступают в ЦОУ. Это необходимо и для защиты самих сотрудников.

Система видеонаблюдения оснащена искусственным интеллектом, а это порядка 20 аналитических функций. ЦОУ интегрировано с базами данных Генеральной прокуратуры, МВД, КНБ и других ведомств. В том чис­ле в них содержатся данные на граждан, которые представляют оперативный интерес. Сис­тема распознавания лиц позволяет отслеживать преступников, находящихся в международном розыске, воров, неплательщиков алиментов, должников, водителей, лишенных прав.

– Нам доступна четкая картина всего, что происходит на улицах, – сообщил начальник управления информатизации и связи ДП полиции области Улытау майор полиции Закир Бидайбай. – Также есть 106 автоматизированных программных комплексов. Если в объектив камеры попадает какое-либо нарушение, оно фиксируется и автоматически уходит в Генпрокуратуру, где выставляется административный протокол, и нарушителю назначается штраф.

В основном работа центра строится на сообщениях граж­дан, которые поступают в дежурную часть и далее в ЦОУ. Видеооператоры работают 24⁄7 и всегда на связи со следственно-оперативными группами и патрульными полицейскими. На данный момент ведется работа по созданию ЦОУ в Улытауском районе.

Для контроля за дорожной безопасностью задействованы дроны. Как правило, их используют за городом, в местах, где нет видеокамер. По словам Закира Бидайбая, эта работа проводится патрульными полицейскими ежедневно. За полгода с помощью видеонаблюдения зафиксировано более 35 тыс. правонарушений.

#технологии #Улытау #ЦОУ #Центр оперативного управления

Популярное

Все
Гостей встречали Ван Гог и Дали
В Уральске открыл двери творческий центр
Первый титул в новом году
За здоровьем бегом марш!
Машинки швейной звук как знак судьбы
Есть вода, но трещат магистрали
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
Праздник к нам приходит: как Астана готовится встретить Новый год
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
20 дронов запустили в небо в Актобе
Около 90% средств, выделенных на поддержку частных школ, уже перечислены – Минфин
Масло из Макинска понравилось Европе
Контроль и социальные приоритеты
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Опубликованы данные мировых запасов нефти по странам
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Air China запустила прямой рейс между Алматы и Чэнду
Токаев обратился к главам государств – членов ЕАЭС
Последний турнир в уходящем году
Новая школа – лучшие возможности
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года

Читайте также

К цифровой свободе мышления
Первый в мире конвертоплан совершил полет в Китае
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря…
Преподаватели казахстанских колледжей начали осваивать техн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]