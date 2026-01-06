Акима области Улытау Дастана Рыспекова ознакомили с работой ЦОУ и мерами по обеспечению правопорядка и безопасности граждан.

– За 11 месяцев 2025 года уровень преступности в области снизился на 8,6%, – сообщил начальник департамента полиции области Улытау генерал-майор полиции Каиркен Алиев. – При этом до 90% всех правонарушений выявляются и полностью раскрываются при помощи видеокамер. Архив видеозаписей, в том числе с полицейских жетонов, хранится как минимум 90 дней.

Под зорким оком полицейских находятся школы – безопасность детей в приоритете, автодороги, места скопления людей. Идут переговоры с бизнесом об интеграции видеокамер, установленных в торговых центрах, на автозаправках, автостоянках и промышленных предприятиях, для расширения сети видеонаб­людения. Если договоренности будут достигнуты, то в работе ЦОУ будут задействованы более 20 тыс. устройств. Сейчас серверная мощность позволяет подключить в рабочем режиме до 50 тыс. видеокамер.

– Ежегодно их количество в регионе будет только увеличиваться. В 2026-м, например, будет установлено еще 800 камер, – пояс­нил начальник департамента полиции. – Наши сотрудники обеспечивают безопасность на улицах, ведут профилактичес­кую работу, патрулируют дворы и улицы, работают с населением. Согласно меморандуму с департаментом по ЧС полицейские содействуют пожарной безопас­ности в учреждениях образования и даже фиксируют ледяные наросты на крышах. У каждого есть нагрудный жетон с видеоустройством, данные с которого также поступают в ЦОУ. Это необходимо и для защиты самих сотрудников.

Система видеонаблюдения оснащена искусственным интеллектом, а это порядка 20 аналитических функций. ЦОУ интегрировано с базами данных Генеральной прокуратуры, МВД, КНБ и других ведомств. В том чис­ле в них содержатся данные на граждан, которые представляют оперативный интерес. Сис­тема распознавания лиц позволяет отслеживать преступников, находящихся в международном розыске, воров, неплательщиков алиментов, должников, водителей, лишенных прав.

– Нам доступна четкая картина всего, что происходит на улицах, – сообщил начальник управления информатизации и связи ДП полиции области Улытау майор полиции Закир Бидайбай. – Также есть 106 автоматизированных программных комплексов. Если в объектив камеры попадает какое-либо нарушение, оно фиксируется и автоматически уходит в Генпрокуратуру, где выставляется административный протокол, и нарушителю назначается штраф.

В основном работа центра строится на сообщениях граж­дан, которые поступают в дежурную часть и далее в ЦОУ. Видеооператоры работают 24⁄7 и всегда на связи со следственно-оперативными группами и патрульными полицейскими. На данный момент ведется работа по созданию ЦОУ в Улытауском районе.

Для контроля за дорожной безопасностью задействованы дроны. Как правило, их используют за городом, в местах, где нет видеокамер. По словам Закира Бидайбая, эта работа проводится патрульными полицейскими ежедневно. За полгода с помощью видеонаблюдения зафиксировано более 35 тыс. правонарушений.