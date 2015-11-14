"Умные" светофоры появятся в Алматы

Детектор считает количество транспорта и передает информацию в Центр управления. Программа рассчитывает поток и корректирует длительность времени светового сигнала. Один светофор в тестовом режиме установлен на перекрестке Алтынсарина – Жубанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на almaty.tv.
"На светофорных объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения. Считывается количество транспортных средств, и от этого показателя светофор сам автоматически выбирает режим, то есть – сколько секунд гореть по Жубанова и сколько секунд – по Алтынсарина", – сообщил заместитель начальника УАП ДВД г. Алматы Жандос Мураталиев.
Предложение по установке новых светофоров направили в акимат города. Приоритет в регулировании дорожного движения будет отдаваться спецтранспорту, автобусам и троллейбусам.
Внедрение интеллектуальной программы рассчитано до 2019 года. Всего на данный момент в Алматы работают 380 светофоров.