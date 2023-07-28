Унесенные ветром: спасатели рассказали, кто нашел троих девушек на матрасе в Каспийском море

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области организовал специальный брифинг в связи с распространением спорных версий о спасении трех девушек, унесенных на матрасе в открытое море.

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Кто именно спас пострадавших, сколько стоило поднять в небо вертолет, и кто за это заплатил, рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам начальника отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Ратбека Демеубергена, 24 июля в 13:53 в дежурную службу ДЧС от брата пострадавших поступило сообщение, что в районе 51 км севернее от города Актау, на акватории Каспийского моря трое девушек-родственниц (двое 2006 года рождения, одна – 2004 года рождения) на надувном матрасе не могут самостоятельно добраться до берега. Из-за усилившегося ветра с образованием волн в море матрас с людьми унесло далеко от берега.

В 15:00 спасатели на 2 плавсредствах начали искать девушек в районе их пропажи.

В 15:23 в рамках планов взаимодействия привлечен корабль Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (Актау-340), а также направлена оперативная информация в морпорт Актау, Казмортрансфлот и в Морской спасательный-координационный центр города Астрахани России для оказания помощи в поисках.

К 18:00 поднято воздушное судно МИ-8 Казавиаспаса.

После 23:00 поиск прекратили до восхода солнца. К тому времени площадь обследованной территории составила около 20 квадратных километров.

Ранним утром 25 июля экипаж судна «Сункар» Казмортрансфлота обнаружил и спас троих девушек, дрейфовавших на надувном матрасе на протяжении 14 часов. Пострадавшие находились в 22 км от берега и в 30 км северней от Актау.

На слухи о спасении девушек бакинскими рыбаками спикер ответил, что их действительно обнаружили не спасатели, а экипаж судна «Сункар» казахстанской компании.

«Экипаж «Сункара» подключился к поиску благодаря получению оперативной информации от ДЧС. Таким образом, согласно версии департамента, это была совместная работа», – подчеркнул Демеуберген, поблагодарив экипаж за помощь.

Он также пояснил, что спасатели остановили работу после 23:00 по правилам пользования маломерными судами, согласно которым в темное время суток поисковые работы не ведутся.

Демеуберген добавил, что, несмотря на штормовую погоду и наличие рисков, спасатели выполняли свой долг добросовестно в течение 8 часов в первый день поиска.

На заявления об отсутствии у спасателей исправной лодки и бинокля спикер заверил, что в подразделениях имеются лодки, бинокли и другое необходимое оборудование.

В ДЧС опровергли слухи о том, что вертолет нанимали родители одной из девушек.

«Вертолет и судна родители пострадавших не нанимали, в целом какой-либо оплаты на поиски родственники девушек не производили. Все расходы были за счет государственного бюджета. Расходы государства только на услуги вертолета за 3 часа составили более 5,8 млн тенге», – отметили в департаменте.

Спикер обозначил, что инцидента удалось бы избежать, если были бы приняты во внимание SMS-сообщение от 112 об усилении ветра и запрете купания в необорудованных местах, которые распространили среди мангистауцев накануне.

В звершение в ДЧС заявили, что «за ложное распространение информации в комментариях в социальных сетях планируется рассмотреть ответственность физических лиц в рамках действующего законодательства».