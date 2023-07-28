Унесенные ветром: спасатели рассказали, кто нашел троих девушек на матрасе в Каспийском море

Происшествия, Общество
73
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области организовал специальный брифинг в связи с распространением спорных версий о спасении трех девушек, унесенных на матрасе в открытое море. 

Фото: Kazpravda.kz

Кто именно спас пострадавших, сколько стоило поднять в небо вертолет, и кто за это заплатил, рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам начальника отдела гражданской обороны ДЧС Мангистауской области Ратбека Демеубергена, 24 июля в 13:53 в дежурную службу ДЧС от брата пострадавших поступило сообщение, что в районе 51 км севернее от города Актау, на акватории Каспийского моря трое девушек-родственниц (двое 2006 года рождения, одна – 2004 года рождения) на надувном матрасе не могут самостоятельно добраться до берега. Из-за усилившегося ветра с образованием волн в море матрас с людьми унесло далеко от берега.

В 15:00 спасатели на 2 плавсредствах начали искать девушек в районе их пропажи. 

В 15:23 в рамках планов взаимодействия привлечен корабль Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК (Актау-340), а также направлена оперативная информация в морпорт Актау, Казмортрансфлот и в Морской спасательный-координационный центр города Астрахани России для оказания помощи в поисках. 

К 18:00 поднято воздушное судно МИ-8 Казавиаспаса.

После 23:00 поиск прекратили до восхода солнца. К тому времени площадь обследованной территории составила около 20 квадратных километров.

Ранним утром 25 июля экипаж судна «Сункар» Казмортрансфлота обнаружил и спас троих девушек, дрейфовавших на надувном матрасе на протяжении 14 часов. Пострадавшие находились в 22 км от берега и в 30 км северней от Актау.

На слухи о спасении девушек бакинскими рыбаками спикер ответил, что их действительно обнаружили не спасатели, а экипаж судна «Сункар» казахстанской компании.

«Экипаж «Сункара» подключился к поиску благодаря получению оперативной информации от ДЧС. Таким образом, согласно версии департамента, это была совместная работа», – подчеркнул Демеуберген, поблагодарив экипаж за помощь. 

Он также пояснил, что спасатели остановили работу после 23:00 по правилам пользования маломерными судами, согласно которым в темное время суток поисковые работы не ведутся. 

Демеуберген добавил, что, несмотря на штормовую погоду и наличие рисков, спасатели выполняли свой долг добросовестно в течение 8 часов в первый день поиска.

На заявления об отсутствии у спасателей исправной лодки и бинокля спикер заверил, что в подразделениях имеются лодки, бинокли и другое необходимое оборудование.

В ДЧС опровергли слухи о том, что вертолет нанимали родители одной из девушек.

«Вертолет и судна родители пострадавших не нанимали, в целом какой-либо оплаты на поиски родственники девушек не производили. Все расходы были за счет государственного бюджета. Расходы государства только на услуги вертолета за 3 часа составили более 5,8 млн тенге», – отметили в департаменте.

Спикер обозначил, что инцидента удалось бы избежать, если были бы приняты во внимание SMS-сообщение от 112 об усилении ветра и запрете купания в необорудованных местах, которые распространили среди мангистауцев накануне.

В звершение в ДЧС заявили, что «за ложное распространение информации в комментариях в социальных сетях планируется рассмотреть ответственность физических лиц в рамках действующего законодательства».

#ДЧС #спасатели #Мангистау #спасение

Популярное

Все
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
Казахстанские эковолонтеры в рамках подготовки к Кубку чистоты пройдут международную практику
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
Малокомплектные школы построят в селах области Абай
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Жители области Жетысу пожаловались парламентариям на затянувшийся ремонт автодороги республиканского значения Сарыозек – Коктал
В Восточно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Комфорт­ная школа» построят десять общеобразовательных учебных заведений на 4 200 мест
В первой половине 2023 года более 600 детей получили бесплатные авиабилеты в рамках программы Kids Go Free
В WhatsApp появилась новая функция
Качели упали на 8-летнего мальчика в Усть-Каменогорске
У тебя есть верблюды? Жизнь удалась!
В Риме нашли руины театра, в котором мог выступать император Нерон
7 лет колонии получил школьный бухгалтер за хищения из бюджета в Мангистау
Здесь каждый шаг – история
Укротители водной стихии
Казахская мифология глазами сельского учителя
Экспедиция в прошлое
Технологии в помощь
Деньги под копытами лошадей
Особняк с историей
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков
Замминистра обороны дал поручения по морально-психологическому обеспечению войск
Полиция прокомментировала пугающее видео с криками девушки в Актау
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
Миллионную сделку за откат заключила главбух костанайской школы-интерната
В МЧС рассказали об обстановке в затопленной Алматинской области
Подготовку к отопительному периоду рассмотрели в Правительстве РК
18-летнюю девушку нашли повешенной на территории школы в Кокшетау
Задержана женщина, которая связала рот и руки ребенку в Алматинской области
Назначен временный глава Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана
Токаев поздравил президента и народ Египта с Днем революции
Верховный суд поставил точку в деле о Малом Талдыколе
Выделенные на питьевую воду миллионы тенге украли в Жамбылской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Первый "умный" город Аркадаг открыли в Туркменистане
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России

Читайте также

Мать и сына обнаружили мертвыми в квартире в Актобе
Инкассаторская машина влетела в грузовик в Алматинской обла…
Проект по специальным соцуслугам для детей с инвалидностью …
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]