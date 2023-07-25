Унесенных в открытое море девушек спасли в Актау

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В Мангистауской области завершены поиски трех девушек, которых унесло на надувном матрасе в открытое море, передает Kazpravda.kz.

"Экипажем судна "Сункар" ТОО "Казмортрансфлот" в море на расстоянии 22 км от берега спасены 3 девушек. Состояние их здоровья стабильное, оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении регионального ДЧС.

Отмечается, что департаментом заблаговременно разосланы жителям и гостям региона SMS-оповещения о предстоящем усилении ветра и недопущении купания в неустановленных участках.

Напомним, рннее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили о поиске трех девушек, которых унесло в открытое море. На поиски пропавших были привлечены спасатели, пограничники, полицейские и вертолет "Казавиаспаса".