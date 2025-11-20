Уникальная многогранность и доверительный диалог
Ася Петрова
Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию 11–12 ноября и его переговоры с Владимиром Путиным вызвали масштабный международный резонанс. Репортажи, информационные сообщения и аналитические обзоры мероприятий в Москве появились в ведущих мировых СМИ. Такой интерес закономерен: отношения Казахстана и России являются значимым фактором влияния на политические и экономические процессы в Евразийском регионе, отражающимся и на глобальной повестке.