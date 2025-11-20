СМИ России, Китая, США, стран Европы, Центральной и Восточной Азии, а также арабского мира подробно разобрали каждый эпизод визита, анализируя детали, сопоставляя позиции и пытаясь уловить скрытые смыслы. Новостей было немало – от политичес­ких заявлений о выводе отношений на новый уровень партнерства до конкретных планов по развитию торгово-экономического сотрудничества и запуску совместных проектов.

В российском медиапространстве визит казахстанского лидера стал безусловной темой номер один. За два дня вышло свыше трех тысяч материалов: это статьи, экспертные интервью, сюжеты в прайм-тайм на федеральных телеканалах, посты в более чем 200 telegram-каналах. В центре внимания были глубокие исторические связи Казахстана и России, динамика сотрудничества по всем направлениям, беспрецедентное оформление улиц Москвы к приезду Касым-Жомарта Кемелевича, продолжительность встречи тет-а-тет, а также фраза Владимира Путина «попьем чайку и кофейку».

«Российская газета», ТАСС, «Коммерсантъ», РИА Новос­ти, РБК, «Известия», Интерфакс и другие издания охарактеризовали визит как событие исключительной важности, способное оказать влияние на всю Евразию.

«Российская газета», где, напомним, накануне визита Президент Казахстана опубликовал авторскую статью, разместила около полутора десятков материалов с переговоров и мероприятий, фактически осветив каждый аспект поездки. Особое внимание издание уделило личным контактам и взаимопониманию между президентами

Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным.

«Для России Казахстан – союз­ник, стратегический партнер и добрый сосед, с которым мы выстраиваем многоплановые и равноправные отношения на принципах дружбы, взаимного доверия и уважения», – цитировало ТАСС Президента Владимира Путина.

Обозреватель «Коммерсанта» отметил, что Касым-Жомарт Токаев пригласил российского лидера с визитом в Казахстан и приглашение было принято.

«Ведомости» напомнили, что до конца года президентам предстоит встретиться еще дважды – на саммите ОДКБ в Бишкеке и на предновогодней встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге.

Особое внимание региональные и мировые СМИ уделили подписанной по итогам переговоров Декларации о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Публикации подчеркивали исключительную важность документа, определяю­щего ключевые направления дальнейшего развития казахстанско-российского сотрудничества.

Китайское агентство «Синьхуа» посвятило подписанной Декларации отдельную новость с цитатой Президента

Касым-Жомарта Токаева: «Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами».

Испанское агентство EFE отметило, что Касым-Жомарт Токаев назвал подписание декларации главным пунктом своей программы в Москве.

Американское издание The Diplomat посвятило визиту объемную статью, где также подчеркнуло ключевое значение декларации и подробно рассказало о 13 межправительственных и межведомственных соглашениях, подписанных в Москве.

Информагенство Trend.az выделило договоренности в транс­портно-логистической сфере, включая План мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на казахстанс­ко-российской границе, а также заявление Касым-Жомарта Токаева о развитии маршрута Север – Юг и Транскаспийского транспортного коридора.

The Gulf Observer подчерк­нул, что стороны подтвердили готовность продвигать инициативу «Трансалтайский диалог», направленную на укрепление сотрудничества Казахстана, России, Китая и Монголии.

Серьезное внимание привлекли заявления лидеров о дальнейшем развитии экономического и торгового взаимодействия.

Агентство Reuters особо отметило соглашения в энергетической сфере, процитировав заявление Касым-Жомарта

Токаева о договоренности укреп­лять парт­нерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии, перспективах газового сотрудничества, в том числе о газоснабжении приграничных регионов Казахстана и транзите голубого топлива в третьи страны.

The Times of Central Asia акцентировало внимание на планах стран по строительству первой казахстанской атомной электростанции при участии российской государственной корпорации «Росатом».

Anadolu Ajansı сообщило о переговорах по развитию сотрудничества в химической промышленности и добыче редкоземельных металлов.

Deutsche Welle отметило стремление Казахстана и России довести товарооборот до 30 млрд долларов в год. Поставленная цель достижима уже в ближайшей перспективе: по итогам 2024 года товарооборот составил около 28 млрд долларов, а за 8 месяцев текущего года – более 17 млрд.

TV BRICS сосредоточилось на инвестиционном сотрудничестве, процитировав нашего Президента: «Россия является наиболее важным торговым, экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. Накопленный объем прямых инвестиций из России превысил 27 миллиардов долларов».

Европейское деловое издание BNE IntelliNews сообщило, что на межрегиональном бизнес-форуме в Уральске были представлены 29 совместных проек­тов общей стоимостью около 30,8 млрд долларов.

В международных обзорах визит Касым-Жомарта Токаева рассматривался также в контекс­те курса Казахстана на многовекторность и баланс в отношениях с ключевыми партнерами.

Русская служба BBC посвятила визиту обстоятельный подкаст, где отметила не только его значение для двусторонних отношений, но и место в общей внешнеполитической стратегии Казахстана.

Португальское издание Diário de Noticias подчеркнуло, что многовекторная дипломатия при Касым-Жомарте

Токаеве получила новое дыхание, обусловленное как необходимостью реагировать на новые международные вызовы, так и бэкграундом казахстанского Президента. «Сколько глав государств способны разговаривать с Трампом на английском, с Владимиром Путиным – на русском и с Си Цзиньпином – на китайском?» – пишет португальское СМИ.

В целом публикации зарубежных и региональных СМИ показали, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву вызвал большой интерес международной аудитории и стал значимым событием на глобальной политической арене. Отмечая его результаты, журналисты подчеркивают: диалог Казахстана и России продолжает оставаться одним из ключевых элементов стабильности и всестороннего развития евразийского континента.