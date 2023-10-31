Уникальное месторождение никеля и кобальта вернули государству

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Искакова Айдана
корреспондент

Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге

Фото: Kazpravda.kz

Государству возвращено уникальное месторождение никеля и кобальта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

"Во исполнение поручения главы государства по возврату незаконно приобретенных активов, в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра Токтабаева Т., государству возвращено уникальное месторождение «Шевченковское» в Костанайской области. Месторождение имеет запасы никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 27 октября в межрайонном суде по уголовным делам г. Астана огласили приговор в отношении Токтабаева Т. Отмечается, что его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия при передаче аффилированным с ним лицам месторождения с крупными запасами полезных ископаемых.

"Токтабаеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, государственной награды "Ерен еңбегі үшін" и конфискацией следующего дорогостоящего имущества: 1. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Алматы, р-н Бостандыкский, мкр. Кокшокы; 2. Жилой дом, расположенный по адресу: г. Алматы, р-н Бостандыкский, садоводческое товарищество Алма; 3. Автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC, 2021 года выпуска; 4. Автомобиль марки Bentley Bentayga V8, 2021 года выпуска. 5. Доли участия в тринадцати коммерческих организациях. Приговор суда не вступил в законную силу. Антикоррупционная служба продолжает работу по возврату активов", - добавили в пресс-службе.

#месторождение #активы #злоупотребление должностными полномочиями #Токтабаев #возврат государству

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