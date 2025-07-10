Уникальные операции на коронарных артериях провели в Петропавловске

Здравоохранение
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Все вмешательства прошли успешно, без осложнений, а пациенты уже готовятся к выписке

Фото управления здравоохранения СКО

Впервые в Северо-Казахстанском кардиоцентре прошел мастер-класс по одной из самых сложных и передовых методик современной кардиохирургии — реканализации хронических окклюзий коронарных артерий, сообщает Kazpravda.kz

В течение трёх дней команда местных врачей под руководством проктора из Новосибирска, рентгеноэндоваскулярного хирурга Анатолия Ларионова, выполнила восемь сложнейших операций, каждая из которых ранее казалась невозможной.

Хроническая окклюзия — это стойкая закупорка коронарной артерии, затрудняющая кровоснабжение сердечной мышцы. Такие случаи обычно считаются «тяжёлой артиллерией» в арсенале кардиологии, требуют колоссальных ресурсов и не всегда поддаются лечению. Но на глазах у коллег из двух стран старые барьеры отступили — их буквально «выпилили» из сосудов с помощью ротационной атерэктомии, где специальный бур вращается со скоростью до 180 000 оборотов в минуту, разрушая кальцинированные отложения.

Использовались также баллоны с насечками (scoring и cutting), стенты последнего поколения (DES) и лекарственные баллоны (DCB) — оборудование, достойное ведущих клиник мира.

— Это пациенты, лечение которых раньше занимало месяцы и обходилось дорого. А теперь — минимальные затраты, минимум боли и максимум результата, — с удовлетворением отметили северо-казахстанские врачи.

Особую гордость вызывает то, что все операции были проведены бесплатно для пациентов, в рамках системы ОСМС. И не менее важно — российские коллеги высоко оценили работу команды из Петропавловска и пригласили их представить собственный опыт на международном конгрессе в Новосибирске в 2025 году.

 

#Петропавловск #операции #хирурги

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