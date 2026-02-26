фото из архива Г. Бекмановой и "КП"

Когда цифровизация становится вопросом национальной безопасности

На V Национальном курултае Президентом впервые задана рамка, в которой искусственный интеллект обоз­начен как вызов государственному устройству. Речь шла о цифровизации данных, управленческих решений и об ответственности государства за последствия внедрения технологий. Фактически AI поставлен в один ряд с вопросами устойчивости институтов и доверия общества к системе управления. Эта логика получает дальнейшее развитие в проекте новой Конс­титуции Республики Казахстан. Впервые на уровне Основного закона обсуждаются принципы, напрямую связанные с цифровой реальностью: защита данных, прозрачность алгоритмических решений, ответственность государства за использование технологий, недопущение цифровой дискриминации и обеспечение равного доступа к возможностям цифрового развития.

Искусственный интеллект в этих формулировках рассматривается как инструмент, способный усиливать или ослаблять государство. Такой подход радикально меняет постановку вопроса: цифровизация отныне не может реализовываться через фрагментарные проекты, закупку платформ или ведомственные инициативы. Она требует инс­титуциональной базы, включающей системы подготовки кадров, собственной экспертизы, способности страны понимать, контролировать и развивать технологии, которые она внедряет. Отсюда напрашивается вполне логичный вопрос: почему в этой модели невозможно обойтись без университетов?

Любая конституционная норма работает ровно настолько, насколько у государства есть инструменты для ее реализации. В случае с искусственным интеллектом таким инструментом становятся университеты. Именно они формируют компетенции, без которых невозможны ни прозрачные алгоритмы, ни суверенные цифровые решения, ни ответственное госуправление. И если университеты исключены из этой логики, цифровое развитие неизбежно превращается в зависимость от импортируемых моделей принятия решений. В этом случае мы теряем контроль над критически важными процессами: от данных до управленческих алгоритмов. По сути, речь идет о выборе модели: либо ИИ становится частью национальной институциональной системы, либо остается внешним сервисом, встроенным в государство без его полноценного участия. Именно поэтому в контексте Национального курултая и новой Конституции высшие учебные заведения выходят за рамки образовательной сферы и рассматриваются как стратегические партнеры государства.

В этой системе координат особое значение приобретает опыт университетов страны, которые уже выстраивают цифровую трансформацию как элемент государственной политики. Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева относится к числу тех, кто воспринял обозначенные Президентом Касым-Жомартом Токаевым приоритеты как прямое управленческое задание, требующее системных решений и долгосрочного результата. Именно на этом уровне начинается разговор о роли вуза в новой модели государства не как исполнителя отдельных программ или участника разрозненных инициатив, а как институции, способной брать на себя функции апробации, отработки и воспроизводства государственных подходов в сфере ИИ.

В таком качестве наш вуз формируется как опорный университет: он может брать на себя все эти функции, в рамках которых соединяются подготовка кадров, практическая работа с технологиями и решения, релевантные задачам цифрового развития Казахстана.

Евразийский университет в контуре цифрового развития

В условиях, когда искусственный интеллект становится предметом системного регулирования и практического внедрения, стране требуется устойчивая опора, способная одновременно решать три задачи: подготовка кадров, разработка прикладных решений и координация процессов. Эту функцию все чаще берут на себя университеты как пилотные платформы, на которых государство проверяет и отрабатывает модели цифрового развития.

Пандемия COVID-19 в 2020 году стала жестким тестом для сис­темы высшего образования и управления. В кратчайшие сроки выявились ключевые ограничения: зависимость от разрозненных цифровых решений, слабая управляемость процессов, отсутствие сквозной аналитики и дефицит собственных цифровых компетенций.

Однако уже сегодня мы находимся в беспрецедентном процессе, когда ИИ перестает быть технологическим экспериментом и становится инструментом обеспечения государственной устойчивости. Этот переход меняет саму логику развития: от разрозненных цифровых решений к управляемым и воспроизводимым системам. В такой ситуации университеты становятся пространством, где государство формирует собственные AI-компетенции на практике. Речь идет не только о внедрении технологий, но и о подготовке таких кад­ров, которые должны уметь работать в условиях высокой неопределенности. Здесь важно отметить роль Министерства науки и высшего образования, чьи инициативы через новые требования, прикладные форматы, международные проекты формируют понимание того, как необходимо выстраивать цифровое развитие, какие задачи решать и какие компетенции для этого необходимы.

В этой логике в ЕНУ им. Л. Н. Гумилева цифровая трансформация стала выстраиваться как долгосрочный управленческий курс. Участие в нацио­нальных программах, развитие AI-грамотности, внедрение алгоритмических решений в образовательные и административные процессы рассмат­ривались как инструмент формирования собственной практики, а не как разрозненные инициативы. Цифровая экосистема университета формируется как рабочий механизм, обеспечивающий устойчивость, управляемость и воспроизводимость процессов. Подход ориентирован на практический результат с внедрением государственных инициатив для выработки решений, которые можно проверять в реальной организационной среде и при необходимости масштабировать. Таким образом университет становится платформой, где цифровые подходы и

AI-решения, впоследствии применимые за пределами вуза, проходят апробацию в условиях крупной многоуровневой организации.

Вузовская среда AI

Первым системным шагом стало использование национальной программы AI Sana как инструмен­та формирования единого уровня AI-грамотности. Сделана ставка не на углубление отдельных направлений, а на охват ключевых процессов. Результат таков: элементы искусственного интеллекта встроены в 286 образовательных программ, более ста дисциплин, связанных с ИИ, стали частью базовой подготовки студентов разных профилей.

Такой масштаб позволил сформировать общее понимание технологий как инструмента профессиональной деятельности, а не как узкой специализации, выровнял уровень AI-подготовки у студентов всех направлений, устранил барьеры между гуманитарными и техническими специальностями. В образовательных и проектных задачах он стал обязательным рабочим инструментом. Наши выпускники способны работать с данными, автоматизацией и алгоритмами в отраслевых и управленчес­ких задачах. Для государства это означает готовые кадры для внед­рения AI без зависимости от внешних подрядчиков и снижения качества решений.

Решение о запуске межфакультетского МИНОРа по искусственному интеллекту и собственного курса базовой подготовки обеспечило единый стандарт знаний для студентов всех направлений. Десятки тысяч обучающихся получили подтвержденные результаты. Для Казахстана такой прагматичный подход имеет прикладное значение, позволяю­щий создать кадровый резерв с сопоставимым уровнем понимания цифровых инструментов вне зависимости от отрасли подготовки. Отдельным шагом стало включение преподавательского состава в этот процесс и их повышение квалификации на меж­дународном уровне. Так мы смогли обеспечить устойчивость результатов, наличие собственных кадров для внедрения AI и контроль качества решений. Следующий этап был связан с применением AI в операционном менеджменте.

Программа цифровой транс­формации на 2025–2029 годы, сформированная как инструмент институционального развития, объединила цифровые сервисы, аналитику данных, управленческие решения и инфраструктурные изменения в единую систему. Существенным стало то, что большинство инициатив прог­раммы опирались на технологии ИИ и были ориентированы на повышение управляемости процессов, прозрачнос­ти решений и эффективности использования ресурсов. При таком решении вопросов университет стал своеобразной пилотной площадкой для практической оценки моделей менеджмента, основанных на данных и алгоритмах, с последующей возможностью применения полученного опыта в других секторах. Существенным является то, что все разработанные AI-решения базируются на серьезной научной экспертизе: результатах прикладных исследований, пуб­ликациях в журналах первого и второго квартилей (Q1–Q2), а также проектах, поддержанных научными грантами. Такой подход позволяет рассматривать университетские разработки не как локальные инициативы, а как проверенные решения, потенциально применимые в масштабах отраслей и госуправления.

В направлении инклюзии (один из важнейших акцентов руководства ЕНУ) искусственный интеллект используется как инструмент расширения доступа к образовательной и административной среде. Inclusive AI Guide обеспечивает самостоя­тельную навигацию внутри зданий для людей с нарушениями зрения, снижая зависимость от соп­ровождения и устраняя физические барьеры доступа, а Sign Bridge решает задачу информационной доступности для людей с нарушениями слуха, автоматически переводя текстовый контент в Kazakh Sign Language с помощью

3D-аватара. Это позволяет предоставлять информацию на государственном языке в форме, доступной для таких пользователей.

Если говорить о конкретных примерах внедрения ИИ в образовательный процесс, то нами разработан и используется AI Avatar Lecturer – инструмент автоматической генерации видеолекций на основе текстовых материалов. Решение применяется для расширения доступа к учебному контенту и поддержки гибких форматов обучения.

В сфере цифровой безопас­ности в рамках проектной работы создана сис­тема Deepfake Detection, предназначенная для выявления синтетически сгенерированной речи и повышения доверия к цифровым коммуникациям. Поддержка учебных и административных процессов обеспечивается через E-Curator – AI chatbot, разработанный для взаимодействия со студентами и преподавателями.

Экологическое направление представлено системой E-Nose – интеллектуальным инструментом, разработанным для мониторинга состояния окружающей среды и качества продукции. Система анализирует данные, поступающие с датчиков, и с использованием алгоритмов ИИ выявляет изменения параметров среды, что позволяет применять полученную информацию для практических и управленческих решений.

Выставочные и демонстрационные форматы, включая AI Expo и Demo Day, обеспечивают отбор, экспертную оценку и доработку разработок с участием внешних специалистов – наших коллег.

Мастерская Лу Баня как основа государственного масштабирования

Что мы получили в результате? Полный рабочий цикл: от проектирования и адаптации решений до их практичес­кого внедрения.

Именно этот переход стал основанием для создания трансграничной мастерской Лу Баня как платформы, обеспечивающей включение национальных разработок в международный инженерно-технологический контур и их сопоставимость с зарубежной прак­тикой.

В ЕНУ им. Л. Н. Гумилева мас­терская Лу Баня функционирует как прикладная инженерная среда на более чем 600 кв. м, в рамках которой технологии искусственного интеллекта интегрируются с роботизированными и автономными решениями; высокопроизводительными вычислениями; Интернетом вещей (IoT); industrial and production scenarios, что обеспечивает выход университетских разработок за пределы учебных и экспериментальных форматов и их ориентацию на задачи экономики и государственного управления.

Мастерская Лу Баня решает три ключевые задачи. К первой относится инженерная подготовка полного цикла: от алгоритма и цифровой модели до физического устройства и условий экс­плуатации. Второй является апробация прикладных решений: проверка работоспособности AI-based-решений в условиях, близких к промышленным и инфраструктурным. Третья задача – это сопоставимость стандартов, то есть выравнивание инженерных, образовательных и технологических подходов с меж­дународной практикой. Такой формат закрывает разрыв между цифровыми разработками, их практичес­ким применением и требует опоры на проверенные инженерные стандарты и опыт, сопоставимый с международной практикой.

Именно поэтому масштабный проект в ЕНУ реализуется в сотрудничестве с университетами и методическими центрами Китайской Народной Рес­публики в рамках международной сети мас­терской Лу Баня, поддерживаемой Министерством образования КНР, где ключевым партнером выступает Тяньцзиньский профессиональный институт (TVI), один из базовых операторов сети, обладающий практическим опытом внедрения инженерно-ориентированных образовательных моделей, интеграции обучения с оборудованием и индустриальными стандартами, а также реализации трансграничных прикладных проектов.

Проект в ЕНУ был запущен в рамках двусторонних соглашений о сотрудничестве в 2024 году как часть расширения инженерно-технологического взаимодействия между Казахстаном и Китаем.

Что именно обеспечивает такое сотрудничество в международном поле? Формат мастерской Лу Баня позволит выстроить разработку и адаптацию инженерных модулей, обеспечить сопоставимость образовательных и инженерных стандартов, а также признать результаты подготовки и практической работы в рамках международных парт­нерств. И что самое важное, создает условия для реализации трансграничных прикладных проектов и устойчивого технологического взаимодействия без утраты национального контроля над ключевыми компетенциями. Речь идет в нашем случае о работе с инженерными решениями, оборудованием и индустриальными сценариями, сопос­тавимыми по уровню требований и ответственности.

С точки зрения государственной политики в сфере ИИ мастерская Лу Баня выполняет функцию экспериментальной площадки. На ее базе будут отрабатываться решения, применимые в промышленности, транспорте и логистике, экологии и мониторинге, энергетике, управлении и инфраструктуре. Наш опыт обладает потенциалом воспроизводимости: используемые подходы, принципы охвата, форматы подготовки и практической работы могут быть адаптированы и внедрены в других вузах Казахстана. В этом и заключается его государственная ценность – соз­дании модели, пригодной для масштабирования.

О чем, по сути, эта статья?

Эта статья о том, как меняется роль университета в условиях, когда искусственный интеллект становится инструмен­том государственного управления и устойчивости. Речь идет о переходе к модели, в которой ЕНУ им. Л. Н. Гумилева прошел путь от разрозненных инициатив к сис­темной работе с ИИ.

Вклад нашего университета, который уверенными темпами приближается к своему 30-летию, состоит в трех результатах: сформирован единый контур подготовки (от базовой AI-грамотности до инженерных и управленческих компетенций); отработано применение AI в операционном менеджменте и аналитике; создан прикладной и инженерный уровень работы с технологиями, включая международные форматы мастерской Лу Баня. Университет работает с искусственным интеллектом как с собственным ресурсом. Для государства такой опыт означает наличие университетов, способных готовить кад­ры, разрабатывать решения и проверять управленческие подходы без зависимости от внешних цифровых платформ. Вузы в этой модели становятся центрами концентрации компетенций и практических решений.

Стратегический вывод очевиден: устойчивое развитие цифрового государства невозможно без университетов, работающих в формате пилотных платформ и передающих отработанные модели всей системе высшего образования. Наш следующий этап – масштабирование решений, расширение инженерно-прикладного контура и более тес­ная интеграция университетских разработок в государственные и отрас­левые процессы.