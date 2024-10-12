Уральск присоединился к режиму «открытое небо»

Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Фото: Минтранспорта РК

В рамках поручения главы государства по расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов аэропорт Уральска включен в перечень действующего режима «открытое небо».

Документ подписал министр транспорта Марат Карабаев.

В настоящее время в 15 аэропортах Казахстана (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей, Туркестан, Костанай и Уральск) действует режим «открытое небо».

Данный режим предусматривает снятие всех ограничений по количеству рейсов и предоставление иностранным авиакомпаниям пятой степени «свободы воздуха».

Полеты с пятой степенью «свободы воздуха» подразумевают полеты иностранной авиакомпании через города Казахстана в города третьих стран.

Внедрение режима «открытое небо» в Уральске способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности города.

Кроме того, по обращениям жителей города Уральск расписание выполнения авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время. Таким образом, обращение горожан не осталось без внимания.

Напомним, что на сегодняшний день регулярные рейсы в/из г. Уральск выполняются по 5 внутренним (Астана, Алматы, Туркестан, Атырау, Актау) и одному международному направлению (Франкфурт) с общей частотой 32 рейса в неделю.