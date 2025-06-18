Это статистика с начала года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В управлении по противодействию киберпреступности областного департамента полиции предупреждают граждан о возможных опасностях, связанных с мошенничеством в Сети, десятками способов – от раздачи брошюр «из рук в руки» до привлечения волонтеров к профилактике преступлений. Но люди все же ведутся на происки интернет-мошенников, сообщает Kazpravda.kz

«По итогам первых пяти месяцев года на территории области Жетысу зарегистрировано 215 интернет-мошенничеств, - сообщили в вышеупомянутом управлении. - Общая раскрываемость здесь составила 54,2%, это выше, чем в 2024 году, тогда эта цифра была в 20,8%. По категории «тяжкие» у нас 87% дел».

По области окончено производством 130 уголовных дел, связанных с киберпреступностью, направлено в суд 122.

«Причиненный потерпевшим общий материальный ущерб составил 588 миллионов тенге, - уточнили в управлении, - возвращено потерпевшим 88 миллионов».

С момента создания управления по противодействию киберпреступности, а создано оно в середине прошлого января, его сотрудниками разоблачены две организованные преступные группы, участники которых пособничали в обналичивании денежных средств, добытых преступным путем.