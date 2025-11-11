Ущерб свыше 1 млрд тенге: 132 машины незаконно поставили на учет в Алматы

Дана Аменова
специальный корреспондент

Раскрыта очередная незаконная схема регистрации авто, которая действовала в течение нескольких лет 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств, сообщает Kazpravda.kz 

Как выяснилось, в течение трех лет группа лиц при содействии сотрудников городского СпецЦОНа обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию. Организаторы схемы действовали через посредников, которые подыскивали владельцев автомобилей, желавших избежать уплаты сборов. Для прикрытия противоправных действий использовались подставные лица, на имена которых оформлялись документы и регистрационные записи.

Далее сотрудники СпецЦОНа, используя доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, обеспечивая незаконную регистрацию транспортных средств. В результате на учёт незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинён ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге.

«По приговору суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретённые на преступные доходы», – говорится в информации. 

Приговор вступил в законную силу.

 

#мошенничество #авто #спецЦОН

