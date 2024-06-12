Ушла из жизни французская певица Франсуаза Арди

Долгое время она была «лицом» домов моды Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и была одним из главных эталонов красоты 1960-х годов

Фото: kinorium.com

Известная французская певица и актриса Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ИЗВЕСТИЯ

По информации телеканала BFM TV, певица долго боролась с лимфомой. Сообщается, что в 2019 году у нее обнаружили новое онкологическое заболевание.

«В социальных сетях ее сын Томас Дютрон поделился фотографией, на которой он был совсем маленьким рядом с матерью, с коротким сообщением: «Мамы больше нет», — говорится в публикации.

В марте 2024 года Арди заявила, что больше не сможет петь.

Франсуаза Арди родилась в январе 1944 года в Париже. В 1963 году она представляла Монако на конкурсе песни Евровидение с песней «L’amour s’en va» и заняла пятое место. В том же году она удостоилась наград Академии Шарля-Кро и французского телевидения.

Помимо музыкальной карьеры Арди снялась в нескольких кинокартинах, наибольшую популярность ей принесла роль в фильме «Большой Приз» (1966).

Помимо родного языка, исполняла песни на английском, испанском, итальянском и немецком языках. Долгое время была «лицом» домов моды Paco Rabanne, Yves Saint Laurent и была одним из главных эталонов красоты 1960-х годов.