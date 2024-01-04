Усилить взаимодействие

В настоящее время все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет. Об этом доложил министр транспорта Марат Карабаев. Вместе с тем с 29 по 31 декабря в Астане отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 м⁄с. В результате было задержано более ста рейсов. Для принятия необходимых мер работал оперативный штаб с участием представителей аэропорта, авиакомпаний и метеослужбы.

Так, пассажирам было предоставлено горячее питание и медицинское обслуживание при необходимости (капельница, перевязка), некоторых из них (дети, пожилые, люди с инвалидностью) разместили в гостиницах, для детей организовано вручение новогодних подарков и сладостей с участием аниматоров. При этом авиакомпании возвратят полную стоимость билетов на задержанные и отмененные рейсы с 29 декабря по 2 января.

Для снижения рисков длительных задержек рейсов в будущем планируется выработать алгоритм действий для перевозки пассажиров в сложных метеоусло­виях. Будут проработаны и вопросы дополнительного укомплектования аэропортов спецтехникой и оборудованием, а также усиления информированности пассажиров.

В преддверии праздничных дней ощутимая нагрузка наблюдалась и на автомобильный транспорт.

В целях стабильной перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в праздничные дни было увеличено количество предложенных мест в поездах высокого спроса. Так, по 12 марш­рутам дополнительно задействовано 296 прицепных вагонов. По направлениям Астана – Алматы – Астана и Астана – Шымкент – Астана назначены дополнительные поезда. Организовано шесть дополнительных пригородных поездов по направлениям Астана – Кокшетау, Астана – Боровое, Астана – Атбасар и Павлодар – Астана.

С докладами о принятых мерах в регио­нах также выступили акимы Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, Жамбылской области – Ербол Карашукеев и Акмолинской области – Марат Ахметжанов.

Премьер-министр подчеркнул, что с 25 декабря погодные условия ухудшились практически во всех регионах Казахстана. Почти 150 раз объявлялись штормовые предупреждения, закрывалось и ограничивалось движение на автодорогах.

– В целом проводится слаженная работа центральных и местных госорганов. Вместе с тем для недопущения трагических случаев требуется усилить взаимодействие отдельных ведомств и организаций, – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства потребовал активизировать работу всех координационных штабов, обеспечить круглосуточную очистку автодорог и улиц населенных пунктов от снега, а также сформировать резервное количество транспортных средств для экстренной эвакуации пассажиров в пункты обогрева.

– Министерству транспорта и компании «ҚазАвтоЖол» – взять на особый контроль обеспечение безопасного проезда на автодорогах республиканского и международного значения. МЧС совместно с Министерством культуры и информации – обеспечить заблаговременное оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях, – сказал Премьер-министр.

Он также поручил усилить работу по недопущению выезда транспортных средств при введении ограничений и в случае необходимости оперативно передислоцировать спецтехнику на наиболее сложные участки автодорог, сообщает пресс-служба Премьер-министра.