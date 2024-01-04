Усилить взаимодействие

Статьи
0
Дина Махамбетова

Вопросы обеспечения доступности транспортного сообщения обсуждены на первом в новом году совещании под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

фото пресс-службы Премьер-министра РК

В настоящее время все аэропорты работают в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет. Об этом доложил министр транспорта Марат Карабаев. Вместе с тем с 29 по 31 декабря в Астане отмечались сложные метеоусловия: сильный снегопад, метель, скорость ветра достигала 26 м⁄с. В результате было задержано более ста рейсов. Для принятия необходимых мер работал оперативный штаб с участием представителей аэропорта, авиакомпаний и метеослужбы.

Так, пассажирам было предоставлено горячее питание и медицинское обслуживание при необходимости (капельница, перевязка), некоторых из них (дети, пожилые, люди с инвалидностью) разместили в гостиницах, для детей организовано вручение новогодних подарков и сладостей с участием аниматоров. При этом авиакомпании возвратят полную стоимость билетов на задержанные и отмененные рейсы с 29 декабря по 2 января.

Для снижения рисков длительных задержек рейсов в будущем планируется выработать алгоритм действий для перевозки пассажиров в сложных метеоусло­виях. Будут проработаны и вопросы дополнительного укомплектования аэропортов спецтехникой и оборудованием, а также усиления информированности пассажиров.

В преддверии праздничных дней ощутимая нагрузка наблюдалась и на автомобильный транспорт.

В целях стабильной перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в праздничные дни было увеличено количество предложенных мест в поездах высокого спроса. Так, по 12 марш­рутам дополнительно задействовано 296 прицепных вагонов. По направлениям Астана – Алматы – Астана и Астана – Шымкент – Астана назначены дополнительные поезда. Организовано шесть дополнительных пригородных поездов по направлениям Астана – Кокшетау, Астана – Боровое, Астана – Атбасар и Павлодар – Астана.

С докладами о принятых мерах в регио­нах также выступили акимы Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, Жамбылской области – Ербол Карашукеев и Акмолинской области – Марат Ахметжанов.

Премьер-министр подчеркнул, что с 25 декабря погодные условия ухудшились практически во всех регионах Казахстана. Почти 150 раз объявлялись штормовые предупреждения, закрывалось и ограничивалось движение на автодорогах.

– В целом проводится слаженная работа центральных и местных госорганов. Вместе с тем для недопущения трагических случаев требуется усилить взаимодействие отдельных ведомств и организаций, – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства потребовал активизировать работу всех координационных штабов, обеспечить круглосуточную очистку автодорог и улиц населенных пунктов от снега, а также сформировать резервное количество транспортных средств для экстренной эвакуации пассажиров в пункты обогрева.

– Министерству транспорта и компании «ҚазАвтоЖол» – взять на особый контроль обеспечение безопасного проезда на автодорогах республиканского и международного значения. МЧС совместно с Министерством культуры и информации – обеспечить заблаговременное оповещение населения о неблагоприятных погодных условиях, – сказал Премьер-министр.

Он также поручил усилить работу по недопущению выезда транспортных средств при введении ограничений и в случае необходимости оперативно передислоцировать спецтехнику на наиболее сложные участки автодорог, сообщает пресс-служба Премьер-министра.

#безопасность #транспорт #Правительство #заседание #дороги #перевозки #авиасообщения

Популярное

Все
Казахстанские борцы возглавили мировой рейтинг
В плену бурана
Волшебником может стать каждый
На праздник всем селом
Вся Вселенная со мной!
«Бомбочка» взрывается в руках
От польки до вальса
Тревоги мира и сердце писателя
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
«Барыс» разгромил «Авангард»
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Тревоги мира и сердце писателя
Вся Вселенная со мной!
Волшебником может стать каждый
Путь вперед легче, когда цели осмысленны и ясны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]