Условия под стать названию

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Все продумано до мелочей

Средняя школа № 67, построен­ная в Таразе в рамках реализации национального проекта «Комфортная школа», привлекает и своим внешним видом, и внутренним обустройством.

Здание учреждения образования, открытого совсем недавно, расположено среди многоквартирных жилых домов нового 15-го микрорайона «Ұлы дала». От прочих построек его отличает заметный издалека необычный и стильный дизайн. Подойдя ближе, я замечаю дворника во дворе, а у двери – наблюдающего охранника. При входе всех чужаков останавливает строгий вахтер.

Внутри, слева от входа, находятся гардероб и холл для гостей. Здесь стоят небольшие диваны, столы и стулья, а на стене с подсветкой размещена карта мира. На другой стороне расположен LED-экран. По центру установлен турникет с системой распознавания зарегистрированных посетителей, а за ним открывается вид на сдержанно декорированный, светлый и широкий коридор.

Заместитель директора школы по учебной части Салтанат Мубаракова предложила провести экскурсию по зданию. Первым она показала блок для дошколят, он состоит из четырех кабинетов и игрового зала.

– Наша школа рассчитана на 1 200 детей. В настоящее время учатся 666. Это учащиеся нулевых-десятых классов, в основном местные ребята, живущие в 15-м микрорайоне, – говорит Салтанат Альмухамедовна, показывая кабинеты, которые отличают достаточно большая площадь и новая качественная мебель.

По ее словам, одиннадцатый класс предусмотрен, но пока нет набора. Обучение проходит на казахском языке. Учебный процесс идет в одну смену, и все занятия заканчиваются до обеда.

– На мой взгляд, в школе продумано все до мелочей, благодаря чему и создается ощущение удобства, – рассказывает

Салтанат Мубаракова. – Хорошие условия созданы не только для учащихся, но и для учителей. Во всех учебных кабинетах есть доступ к Интернету, установлены интерактивные доски, которые педагоги охотно используют. Всего их 52. Отличительной чертой является и наличие десяти коворкинг-зон.

Также на первом этаже расположены приемная директора и медицинский кабинет, который представляет собой практичес­ки мини-поликлинику. Внутри предус­мотрены три отдельных помещения, отдельный санузел. Кабинет оснащен всем необходимым для профосмотра и оказания первой медицинской помощи.

Мы идем дальше – и перед нами школьная столовая. Здесь очень чисто и нет посторонних запахов. Наверное, предусмотрена хорошая вытяжка. Сразу обращаю внимание на интерьер: ни в одной обычной школе ничего подобного не видел. Длинными рядами стоит мебель нового образца, на столах – цветы, на потолке – современные лампы, красиво оформлены стены, колонны украшены казахским орнаментом.

Одновременно принимать пищу в этой столовой могут 406 детей. Весь зал условно разделен на два блока. Один – для учащихся начального звена, а второй – для старшеклассников. Во избежание очередей и столпотворения в столовой предусмотрено два отдельных входа-выхода. Перед каждым из них установлен ряд моек и электросушилок.

– В школе есть и кабинет для инклюзивного обучения. В настоящее время у нас занимаются двое учеников, требующих особого подхода, – уточняет Салтанат Мубаракова. – С ними также работают психолог и социолог. Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрен лифт.

Сделано с умом и со вкусом

В фойе и в коридорах установлены шкафчики для каждого ученика. Они открываются при помощи специальных ключей, сделанных в виде браслетов. Там дети оставляют верхнюю одежду, сменную обувь, форму для физкультуры.

В конце коридора расположены кабинеты начальной военной подготовки и технологии. Последних здесь четыре. В них проходят уроки по дизайну, проектированию, компьютерной графике, кулинарному искусству, швейному делу и столярному мастерству.

– Школа действительно соответствует своему названию. Все сделано с умом и со вкусом. В первую очередь всем нравится, что в школе много места – просторные кабинеты, широкие коридоры. К тому же они хорошо освещены, – делится впечатлениями учитель казахского языка и литературы Айсулу Мамбеткызы. – Прежде чем прийти сюда, я преподавала в сельской школе Жуалынского района, затем проработала десять лет в средней школе № 16. Сравнивая их с этой школой, можно сказать, что разница более чем ощутимая. Думается, местные дети в восторге.

Разработчики проекта подумали и об учителях, обеспечив их всевозможными техническими новинками. К примеру, очень удобно на уроках использовать интерактивную панель.

– Даже не представляю сейчас свои занятия без нее! Сегодня был урок, посвященный Абаю. Благодаря панели я смогла продемонстрировать фрагмент фильма. А при помощи программы-генератора на компьютере есть возможность провести распределение по группам. Все это видно на интерактивной доске, – говорит Айсулу Мамбеткызы.

Она также считает, что коворкинг-зоны – это превосходная идея для учебного заведения. Во время перемены дети могут отдохнуть в комфортных условиях, а педагогам предоставляется возможность организовывать необычные уроки, тем самым привлекая учеников к получению знаний.

– Например, здесь у нас проводятся репетиции школьного театра, литературные вечера и заседания школы юных поэтов, – показывает одну из зон Айсулу Мамбеткызы. – Эти зоны вполне можно использовать и для уроков по национальным играм и устному народному творчеству.

Идем дальше. Впереди – второй гардероб. Как выяснилось, он расположен перед входом в актовый зал, который рассчитан на 256 посадочных мест. Это еще одна площадка для открытия детских талантов. На стене установлен большой LED-экран, для мероприятий предусмот­рен музыкальный центр.

Дальше по коридору находится хорео­графический класс. Здесь занимаются девочки. По традиции вдоль стены установлены зеркала и балетный станок. За танцевальной студией следует школьная цифровая библиотека.

– Помимо книг, у нас имеются сразу две интерактивные панели, установлены компьютеры с выходом в Сеть для чтения электронных книг и поиска информации, есть наушники для прослушивания аудио­файлов и просмотра видеоматериа­лов, – отмечает заместитель директора.

Рядом с библиотекой находится кабинет музыки, где ребята не только слушают и анализируют произведения классиков, поют популярные песни под аккордеон и фортепиано, но и учатся играть на домбре. В распоряжении школьников 20 национальных инструментов.

На вопрос о безопасности детей замес­титель директора отвечает, что в школе установлено 162 видеокамеры и «слепых» зон на ее территории нет. Также существуют тревожные кнопки. Для экономии электричества на лестничных пролетах стоят светодиодные лампы, реагирующие на движение.

На заднем дворе оборудованы детская игровая площадка для дошколят и мини-футбольное поле с искусственным покрытием.

– Я перевелся сюда из средней школы № 64. Она хорошая, но новая все же лучше. Я люблю физкультуру, поэтому очень обрадовался, когда увидел огромный спортзал. К тому же здесь есть душевые кабинки, а в раздевалках стоят шкафы для одежды, чего точно нет в обычных школах, – делится впечатлениями шес­тиклассник Даулет Елтай.

После уроков в школе остаются только те, кто готовится к внеклассным мероприя­тиям или посещает кружки и секции. Последних открыто пока немного, но все они востребованы. Ребята могут обу­чаться актерскому мастерству, танцевать в студии хореографии, декламировать и сочинять стихи, а также играть в шахматы, волейбол и футбол. В настоящее время дополнительные занятия посещают сто учащихся.

Куда бы мы ни пошли с моей сопровож­дающей, повсюду чистота и порядок, теплая и уютная атмосфера. В голове сразу промелькнула мысль: вот что значит комфортная школа! Созданные для образовательного процесса условия пробуждают желание получать новые знания. Уверен, придя сюда, каждый учащийся почувствует это.