Условный срок получил руководитель финпирамиды Sincere Systems в Астане

В городе Астане осудили руководство ТОО «Sincere Systems» за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Фото: Kazpravda.kz

ТОО «Sincere Systems» под видом компании, которая сотрудничает с криптовалютными биржами, с 2020 года привлекало деньги астанчан.

Для заманивания всё большего числа вкладчиков им давали возможность инвестировать, но в мнимые проекты.

«Чтобы убедить клиента в сохранности инвестиций, был создан сайт, где регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID и с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентными взносу.

Сумма привлеченных денег астанчан составила 215 млн тенге», – рассказали в АФМ.

Руководителя ТОО «Sincere Systems» приговорили к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет.

Напомним, АФМ ведет расследования в отношении руководства компании Sincere System Group (S-Group) в городе Алматы и Актюбинской области.