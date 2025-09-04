Усовершенствован механизм защиты дольщиков

Строительство
7
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства Бакытжан Жунисбеков на конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал о нововведениях, предусмотренных Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Текущие вызовы, включая недобросовестную практику застройщиков, недостаточность регулирования и наличие высоких барьеров для региональных застройщиков, обусловили необходимость обновления законодательной базы. В связи с этим 30 июня Главой государства Касым-Жомартом Токаевым был подписан указанный закон.

Теперь в целях стимулирования строительных компаний привлекать средства законным способом снижаются входные требования по способу получения гарантии единого оператора по опыту – с трех до двух лет, по объему – с 18 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м в городах республиканского значения и столице и с 9 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м в регионах. При этом застройщик или уполномоченная компания должны иметь активы, величина которых составляет не менее 10% от совокупных активов, остающихся после вычета краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Согласно новому механизму, застройщик и уполномоченная компания обращаются в АО «КЖК» с заявкой на получение гарантии, прилагая необходимый пакет документов, подтверждающих юридическую чистоту проекта, экономическую целесообразность и финансовую состоятельность сторон.

– Гарантия единого оператора – это государственный инструмент защиты прав дольщиков, реализуемый через АО «Казахстанская жилищная компания», направленный на обеспечение завершения строительства объекта в случае дефолта со стороны застройщика. Она предоставляет дольщику возможность оформить ипотечный займ на строящееся жилье без предоставления дополнительного твердого залога, а также использовать пенсионные накопления через инструменты системы «Oтбасы банка», – пояснил Бакытжан Жунисбеков.

Таким образом, механизм гарантии обеспечивает надежную правовую защиту дольщиков, прозрачность финансирования строительства и завершение проекта в случае возникновения финансовых рисков у застройщика.

Принятые меры направлены на обеспечение прозрачности деятельности жилищного строительства, безопасности сделок, целевого использования денег дольщиков, на снижение социального напряжения и нагрузки на бюджет.

#строительство #дольщики #СЦК #Бакытжан Жунисбеков

