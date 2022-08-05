Утекает бензин мимо розницы

Брать пробы из всех железнодорожных цистерн с горючим, отправляемых на экспорт, устанавливать контрольные приборы учета на нефтебазах – так предлагают бороться с дефицитом топлива на юге.

Очередной нехваткой горючего на АЗС сегодня озабочены не только владельцы автозаправочных станций. Этот вопрос волнует также руководство города. Ситуацией заинтересовались и в департаменте экономических расследований, решив проанализировать положение, сложившееся с обеспечением АЗС дизельным топливом и бензином, и причинами перманентно возникающих перебоев с их поставками для розничной продажи.

Владельцы АЗС время от времени обращают внимание на то, что компания, поставляющая им топливо с местного НПЗ, отпускает его в ограниченном объеме. Зато у посредников та же солярка есть всегда, вот только цена на нее выше.

Предприниматель Байлар Бекжанов утверждает, что перебои начались еще в июле. При этом купить дизтопливо через посредников можно в неограниченном объеме. Причем по той же цене, что и на АЗС – 230 тенге за литр, а то и на несколько тенге дешевле. А значит, при таком раскладе торговли не будет, потому что никто не станет это делать себе в убыток. Вот и предприниматель говорит, что приостановил работу АЗС, пока ситуация не утрясется.

Заместитель акима Шымкента Айбек Саттибаев говорит, что ежедневно по городу в рейды выходят мониторинговые группы, контролирующие цены на нефтепродукты. Средняя цена на бензин марки АИ-92 сложилась на уровне 172 тенге, на АИ-95 – 205 тенге, стоимость солярки в среднем – 224 тенге. Это на шесть тенге ниже официально установленной для Шымкента стоимости в 230 тенге.

– В Шымкенте нет дефицита бензина и дизельного топлива, – комментирует ситуацию Айбек Саттибаев. – При этом не совсем понятно, почему тогда некоторые АЗС не могут получить оговоренные объемы горючего для розничной реализации? Мы поднимали этот вопрос, пытались разобраться и переадресовали его в столицу. Многие бизнесмены жалуются на поставщиков, отказывающих в необходимых им объемах топлива, но это уже не в компетенции акимата.

Для миллионного Шымкента ежемесячная потребность в дизельном топливе составляет 42 тыс. тонн. Его продажей занимается 120 физических и юридических лиц. Еще 75 субъектов предпринимательства зарабатывают розничной торговлей на 190 АЗС.

Те из них, кто испытывает дефицит топлива, жалуются не только в акимат, но и департамент экономических расследований (ДЭР) по Шымкенту. Его сотрудники изучили расклад на рынке торговли ГСМ и считают, что нехватка горючего для розничной продажи создана искусственно. И так же, как и владельцы АЗС, склонны винить в этом недобросовестных посредников, в распоряжении которых нет ни нефтебаз, ни АЗС, но зато есть доступ к большим объемам ГСМ.

По информации и. о. начальника оперативного управления ДЭР Шымкента Даурена Тургынбая, только 16% от общего объема бензина, который выпускает местный нефтеперерабатывающий завод, продается на АЗС города. В месяц около 20–25 тыс. тонн. При этом на долю дизтоплива приходится 19%, или 18–20 тыс. тонн в месяц. Оставшийся объем отправляется либо в другие регионы, либо в соседние страны...

– Доминант на рынке нефтепродуктов у нас – компания «Петросан», в руках которой сосредоточено почти 80% топлива, выпускаемого НПЗ, – дает расклад Даурен Тургынбай. – Мы провели анализ роботы компании и выявили нарушения. Сейчас несколько предпринимателей обратились к нам с жалобой. Крупные игроки получали горючее сполна, а мелким его действительно не додавали. Почему и кто за это должен понести ответственность – проверка установит.

Также сотрудники ДЭР считают, что у них есть веские основания утверждать, что под видом разрешенного к экспорту мазута за границу цистернами вывозится дизтопливо, а также бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Чтобы покончить с этим «параллельным потоком», придется брать пробы из каждой емкости, пересекающей границу, но это нереально, поскольку такие действия будут считаться прямым вмешательством в работу малого и среднего бизнеса.

– На днях мы брали пробу и обнаружили бензин, запрещенный к вывозу, – говорит заместитель руководителя ДЭР Шымкента Руслан Данаев. – Таков один из свежих примеров откровенного обмана, к которому прибегают жуликоватые дельцы, чтобы переправить запрещенное к вывозу горючее через границу.

– Мы можем проверять емкости в случае, если есть данные оперативно-розыскных мероприятий. Считаем, что выходом из ситуации могла бы стать проверка всех емкостей при их опломбировании, а также установка контрольных приборов учета на всех нефтебазах.