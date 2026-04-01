Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов и в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил депутат Болат Керимбек, их целью является дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности и прохождения службы в специальных государственных органах Республики Казахстан.
«Документы ориентированы на повышение эффективности деятельности структур, ответственных за обеспечение безопасности государства, а также на устранение правовых пробелов, выявленных в правоприменительной практике», - пояснил депутат.
Болат Керимбек подчеркнул, что на сегодняшний день особое значение приобретает эффективная борьба с интернет-преступностью в целях защиты прав и интересов граждан.
«Эффективная реализация данных задач невозможна без высококвалифицированных кадров, обладающих современными цифровыми компетенциями и аналитическими навыками. Поэтому законопроектом предлагается механизм привлечения талантливой молодежи и способных специалистов в области IT на службу в специальные государственные органы. Как показывает международная практика, применение гибких подходов к привлечению IT-специалистов позволяет государственным институтам быстрее внедрять инновации и повышать эффективность цифрового развития», - отметил он.
Также предлагается уточнить полномочия органов национальной безопасности при реагировании на кризисные ситуации, а также в условиях введения чрезвычайного положения и чрезвычайных ситуаций социального характера.
Предусматривается усиление защиты государственных секретов в государственных органах и организациях. В этих целях предлагается закрепить в законе «снижение уровня защиты государственных секретов» как одну из угроз национальной безопасности.
Кроме того, помимо уже установленного законодательного запрета на ввоз, издание, изготовление и распространение экстремистских и террористических материалов законопроектом предлагается введение запрета на их хранение.
Также предлагается определить порядок предоставления приоритета отдельным категориям лиц при равенстве баллов, полученных кандидатами на вступительных экзаменах в военные и специальные учебные заведения. В частности, речь идет о детях-сиротах, выпускниках, окончивших школу с «Алтын белгі», победителях международных олимпиад и других категориях.
В сопутствующем законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности специальных государственных органов» предусматривается усиление ответственности за повторное в течение года нарушение требований в сфере защиты государственных секретов после применения административного взыскания.
Кроме того, в целях оперативности работы Службы государственной охраны предлагается предоставить данному учреждению право составлять в ходе деятельности протокол об административном правонарушении за неисполненные предписания.
«Предлагаемый законопроект также содержит нормы, направленные на экономию и рациональное использование бюджетных средств. В частности, если оба супруга являются военнослужащими или сотрудниками силовых структур, при служебном переводе компенсация расходов на перевозку имущества будет предоставляться только одному из них. Кроме того, предлагается отменить компенсацию расходов на проезд и перевозку имущества для офицеров-магистрантов и докторантов, отчисленных из военных и специальных учебных заведений за неуспеваемость», - отметил мажилисмен.