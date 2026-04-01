Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов и в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил депутат Болат Керимбек, их целью является дальнейшее совершенствование законодательства в области обеспечения национальной безопасности и прохождения службы в специальных государственных органах Республики Казахстан.

«Документы ориентированы на повышение эффективности деятельности структур, ответственных за обеспечение безопасности государства, а также на устранение правовых пробелов, выявленных в правоприменительной практике», - пояснил депутат.

Болат Керимбек подчеркнул, что на сегодняшний день особое значение приобретает эффективная борьба с интернет-преступностью в целях защиты прав и интересов граждан.

«Эффективная реализация данных задач невозможна без высококвалифицированных кадров, обладающих современными цифровыми компетенциями и аналитическими навыками. Поэтому законопроектом предлагается механизм привлечения талантливой молодежи и способных специалистов в области IT на службу в специальные государственные органы. Как показывает международная практика, применение гибких подходов к привлечению IT-специалистов позволяет государственным институтам быстрее внедрять инновации и повышать эффективность цифрового развития», - отметил он.

Также предлагается уточнить полномочия органов национальной безопасности при реагировании на кризисные ситуации, а также в условиях введения чрезвычайного положения и чрезвычайных ситуаций социального характера.

Предусматривается усиление защиты государственных секретов в государственных органах и организациях. В этих целях предлагается закрепить в законе «снижение уровня защиты государственных секретов» как одну из угроз национальной безопасности.

Кроме того, помимо уже установленного законодательного запрета на ввоз, издание, изготовление и распространение экстремистских и террористических материалов законопроектом предлагается введение запрета на их хранение.

Также предлагается определить порядок предоставления приоритета отдельным категориям лиц при равенстве баллов, полученных кандидатами на вступительных экзаменах в военные и специальные учебные заведения. В частности, речь идет о детях-сиротах, выпускниках, окончивших школу с «Алтын белгі», победителях международных олимпиад и других категориях.

В сопутствующем законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности специальных государственных органов» предусматривается усиление ответственности за повторное в течение года нарушение требований в сфере защиты государственных секретов после применения административного взыскания.

Кроме того, в целях оперативности работы Службы государственной охраны предлагается предоставить данному учреждению право составлять в ходе деятельности протокол об административном правонарушении за неисполненные предписания.