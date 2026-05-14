Мажилисмен перечислил важные изменения в Трудовом кодексе

Как один из авторов законопроекта, парламентарий по порядку разъяснил 10 ключевых изменений, вносимых в Трудовой кодекс.



1. Скрининг за счет работодателя.



Многие боятся ходить на скрининги по списку Минздрава, чтобы не терять в зарплате. Работодатель обязан отпустить вас (до 3 дней) с сохранением места и средней зарплаты. Теперь Минздрав будет присылать SMS или push в eGov, что пора провериться. Кадровая служба работодателя обязана теперь отправлять работника на скрининги. Ссылки «не знал» или «не отпустили» больше не пройдут. Если мы поднимаем проблемы, мы их решаем через конкретные нормы в законах.



2. Предсменный осмотр теперь это тоже работа.



Водители, заводчане часто тратят по часу в очередях на медосмотр перед сменой. Раньше это время часто не оплачивалось. Мы закрепили енді в законе - раз осмотр обязателен - это рабочее время. Если оно тянется часами, оно должно учитываться и оплачиваться. Многие крупные компании уже автоматизировали этот процесс, и сейчас он занимает у них минуты. Для остальных эта норма будет стимулом для автоматизации, иначе придется платить за переработку.



3. Письменный отказ в приеме на работу. Беременным или мамам с маленькими детьми часто отказывают молча. Теперь вы вправе требовать письменный ответ с указанием причины. С такой бумагой можно смело идти в инспекцию труда или суд.



4. Наказание по справедливости.

Нельзя уволить человека за мелкую оплошность. Закон теперь обязывает работодателя смотреть на тяжесть проступка. Наказание должно быть соразмерным.



5. Условия труда - только на бумаге.

Зарплата, график, место: любые изменения теперь только письменно или через ЭЦП, и не позже чем за 15 рабочих дней. Никаких «с завтрашнего дня работаешь иначе» на словах.



6. Никаких «ловушек» с больничными.

Если срок договора истекает, пока вы болеете, то вас не уволят. Договор продлевается до конца больничного. Последний рабочий день- это первый день после выхода с него.



7. Свобода при увольнении.

Работодатель не имеет права удерживать материально ответственных бесконечно под предлогом «передачи дел» и актов приема-передачи. В течение месяца обязаны организовать процедуру передачи, а затем обязаны выдать документы и полный расчет. Если остаются вопросы, их надо решать дальше в гражданско-правовом порядке.



8. Реальные права технинспекторов.

Теперь технинспекторы по охране труда больше не формальность. Их права закреплены в законе: они могут посещать цеха, проверять документы и участвовать в расследовании несчастных случаев. Это важно для особо опасных производств и обеспечения техники безопасности там.



9. Акиматы в ответе за трудовой мир.

Теперь региональные власти по закону обязаны заниматься профилактикой трудовых конфликтов и обеспечивать работу трехсторонних комиссий.



10. Достоинство под защитой закона.

Мы впервые закрепили в Кодексе право работника на уважение чести, достоинства и неприкосновенность частной жизни прямо на рабочем месте. Хамство, буллинг или вмешательство в личные дела со стороны начальства теперь - прямое нарушение Кодекса.

Депутат заключил тем, такие инструменты даны, и теперь важно, чтобы каждый гражданин знал свои права.