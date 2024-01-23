Утвержден список наблюдателей от Казахстана на президентские выборы в Азербайджане

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"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет: Утвердить прилагаемый список наблюдателей от Республики Казахстан, направляемых на внеочередные выборы Президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года", - говорится в документе.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.

Согласно Конституции Азербайджана, президент республики избирается на семилетний срок на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при свободном, личном и тайном голосовании.