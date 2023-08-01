Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару

Казахстан договорился с Узбекистаном об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

По результатам командировки министра экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфии Сулейменовой в Узбекистан была достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище расходом до 200 м3/секунда.

На 28 июля этого года с 7:30 (по времени Ташкента) вода из головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья сбрасывается объемом 20 м3/секунда. Сброс воды осуществляется за счет увеличения притока к гидропосту «Акжар» (приток к водохранилищу «Бахри Точик») и, соответственно, увеличения попуска из водохранилища.

«Вместе с тем узбекская сторона намерена довести расход сбрасываемой воды из головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья до 50 м3/секунда.

Кроме того, в этот же день попуск воды из Чарвакского водохранилища (Газалкентская ГЭС) по сравнению с 27 июля был увеличен с 290 до 310 м3/секунда. Однако данный объем воды все же недостаточен для сброса воды в створ реки Сырдарья и направляется по водохозяйственным каналам для нужд орошения в бассейне реки Чирчик», – отметили в Минэкологии.

Объем воды на Чарвакском водохранилище на 27 июля – 1 936 млн м3 (максимальный объем – 2 006 млн м3).