Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару

Международное сотрудничество, Другое
128
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан договорился с Узбекистаном об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

По результатам командировки министра экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфии Сулейменовой в Узбекистан была достигнута договоренность с узбекской стороной об увеличении притока воды в Шардаринское водохранилище расходом до 200 м3/секунда.

На 28 июля этого года с 7:30 (по времени Ташкента) вода из головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья сбрасывается объемом 20 м3/секунда. Сброс воды осуществляется за счет увеличения притока к гидропосту «Акжар» (приток к водохранилищу «Бахри Точик») и, соответственно, увеличения попуска из водохранилища.

«Вместе с тем узбекская сторона намерена довести расход сбрасываемой воды из головного сооружения «Достык» в створ реки Сырдарья до 50 м3/секунда.

Кроме того, в этот же день попуск воды из Чарвакского водохранилища (Газалкентская ГЭС) по сравнению с 27 июля был увеличен с 290 до 310 м3/секунда. Однако данный объем воды все же недостаточен для сброса воды в створ реки Сырдарья и направляется по водохозяйственным каналам для нужд орошения в бассейне реки Чирчик», – отметили в Минэкологии.

Объем воды на Чарвакском водохранилище на 27 июля – 1 936 млн м3 (максимальный объем – 2 006 млн м3).

#Узбекистан #вода #международное сотрудничество #Сулейменова #Сырдарья #Шардара

Популярное

Все
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В три раза увеличилось число иностранцев, прибывших в Казахстан с начала лета, по сравнению с 2022 годом
Не факт, что даже к 2026 году сельские жители Северо-Казахстанской области смогут получить доступ к надежному водоснабжению
МИД РК через загранучреждения начал принимать заявки от этнических казахов в рамках пилотного проекта по реализации нового механизма получения статуса «кандас»
Проблему аварийных школ Кызылординская область решит лишь в 2025 году
Указ Президента Республики Казахстан
«Мой конек – детская медицина»
Уже пять медалей
«Азия Дауысы»: перезагрузка
От Испиджаба до Сайрама
По ту сторону «колючки»
Поднять телеса!
На трассах мира
Мобильные платежи под контролем
Повлияли еврокубки?
"Виновных накажут" – Комитет по охране прав детей о групповом избиении подростка в Павлодаре
Казахстан завоевал первое "золото" Универсиады-2023
Узбекистан вдвое увеличит приток воды в Шардару
Условия в еще одном детском лагере возмутили казахстанцев
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Арестован гражданин Турции, пнувший маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области
В 5-метровый колодец упала пенсионерка в Кызылординской области
В Коксуском районе официально открыли арбузный сезон, дружно съев почти тонну сочных бахчевых
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Сообщник Мухтара Аблязова добровольно вернулся в Казахстан
Лишился одной руки после нападения медведя работник семейного парка-отеля «Абакшино» близ Петропавловска
Казахстанские врачи верят в победу над диабетом
По программе «Ауыл – ел бе­сігі» в Атырауской области планируется в этом году модернизировать 25 сел
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области расследуют уникальное уголовное дело – торговлю дикими животными
Лесные пожары охватили три провинции Турции
Необычным творческим экспериментом ознаменовалось завершение 164-го сезона Уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"

Читайте также

Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения …
С какой погоды начнется август в Казахстане
Более 1 млрд тенге вернули государству в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]