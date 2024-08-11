Узбекистан выиграл медальный зачет Олимпиады-2024 с пятью чемпионами из семи в мужском боксе

Мужская сборная Узбекистана по боксу выиграла медальный зачет Олимпиаде-2024 в Париже с пятью золотыми медали в семи весовых категориях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

Фото: Спорт Шрёдингера

У Казахстана в финал вышел только Нурбек Оралбай (80 кг), который в поединке за золото уступил украинцу Александру Хижняку и стал серебряным призером Олимпиады-2024.

Медальный зачет Олимпиады-2024 в боксе:

1. Узбекистан - 5 золотых медалей

2. Куба - 1 золото, 1 бронза

3. Украина - 1 золото

4. Франция - 2 серебра, 1 бронза

5. Испания - 1 серебро, 1 бронза

6. КАЗАХСТАН - 1 серебро

6. Кыргызстан - 1 серебро

6. Азербайджан - 1 серебро

6. Мексика - 1 серебро

10. Доминиканская Республика - 2 бронзы

11. Кабо-Верде - 1 бронза

11. Австралия - 1 бронза

11. Грузия - 1 бронза

11. Болгария - 1 бронза

11. Канада - 1 бронза

11. США - 1 бронза

11. Великобритания - 1 бронза

11. Таджикистан - 1 бронза

11. Германия - 1 бронза