Узбекистан выиграл медальный зачет Олимпиады-2024 с пятью чемпионами из семи в мужском боксе

Мужская сборная Узбекистана по боксу выиграла медальный зачет Олимпиаде-2024 в Париже с пятью золотыми медали в семи весовых категориях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера
У Казахстана в финал вышел только Нурбек Оралбай (80 кг), который в поединке за золото уступил украинцу Александру Хижняку и стал серебряным призером Олимпиады-2024.
Медальный зачет Олимпиады-2024 в боксе:
1. Узбекистан - 5 золотых медалей
2. Куба - 1 золото, 1 бронза
3. Украина - 1 золото
4. Франция - 2 серебра, 1 бронза
5. Испания - 1 серебро, 1 бронза
6. КАЗАХСТАН - 1 серебро
6. Кыргызстан - 1 серебро
6. Азербайджан - 1 серебро
6. Мексика - 1 серебро
10. Доминиканская Республика - 2 бронзы
11. Кабо-Верде - 1 бронза
11. Австралия - 1 бронза
11. Грузия - 1 бронза
11. Болгария - 1 бронза
11. Канада - 1 бронза
11. США - 1 бронза
11. Великобритания - 1 бронза
11. Таджикистан - 1 бронза
11. Германия - 1 бронза