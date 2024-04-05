В 14-й раз к нам пришел фестиваль «Франкофонная весна»

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Беседовала Елена Левкович

Посвящен он французскому языку и культуре, вызывающим у казахстанцев неподдельный интерес

О симпатиях казахстанцев ко всему французскому мы побеседовали с Алексом Бортоланом, советником по воп­росам культуры и сотрудничества посольства Франции в Казахстане.

– Господин Бортолан, действительно ли франкофонная культура популярна у нас в стране?

– Вне всякого сомнения. Ежегодно фестиваль «Франкофонная вес­на» проводится силами посольств Франции, Швейцарии, Армении, Бельгии, Канады, Марокко, Румынии, Туниса в партнерстве с французскими альянсами, культурными центрами, деятельность которых направлена на распространение французской культуры и языка. Они расположены в четырех городах Казахстана: Астане, Алматы, Шымкенте и Караганде, где нашим посольством часто проводятся культурные мероприятия.

Но мы отчетливо видим, что франкофонная культура становится все больше и больше интересна и другим регионам: к нам регулярно обращаются с просьбами провести тематические мероприятия. В этом году, например, французским посольством была организована выставка фотографий и произведений виртуальной реальности в Центре современной культуры YЕМАА в Атырау, на открытие пришло более 200 человек. В апреле в кинотеатре «Юбилейный» в Усть-Каменогорске пройдет фестиваль французского кино с участием французского режиссера. И это, безусловно, радует: для нас важно дать как можно большему числу казахстанцев возможность познакомиться с нашей культурой.

К нашему сожалению, общео­бразовательная программа в школах Казахстана не включает в себя изучение французского языка, а потому на сегодняшний день лишь 11 тысяч школьников (а это меньше одного процента всех учащихся страны) изучают французский. Тем не менее в ноябре 2023 года было подписано межправительственное соглашение с целью укрепления преподавания французского языка в казахстанских школах. Например, французским посольством сразу в четырех школах республики (в Астане, Алматы, Караганде и Актау) уже открыты двуязычные секции, где ученики не только углубленно изучают французский язык, но и изучают математику на французском. Планируемое открытие международных французских школ в Астане и в Алматы, которые будут выдавать дипломы Министерства образования Франции, также направлено на более широкое изучение нашего языка.

– Программа фестиваля рассчитана почти на два месяца, но при этом она крайне разноо­бразна! Кто принимает участие в ее создании и отвечает за креативность?

– Обычно этим занимаются посольства стран – членов Меж­дународной организации франкофонии, 54  осударства на сегодняшний день, в сотрудничестве с французскими альянсами Казахстана.

Если говорить именно о посольстве Франции, то мы стараемся предложить мультидисцип­линарную программу, которая включает в себя и кино, и музыку, и визуальные искусства, нацеленную помочь жителям Казахстана познакомиться поближе с разнообразием французской культуры и навести «культурные мосты» между Францией и Казахстаном. В этом году мы особенно хотели сделать акцент на молодых исполнителях. Например, быстро набирающая популярность французская певица из Парижа Габи Артманн выступит с тремя концертами – в Алматы, Астане и Караганде.

Что касается кинематографа, то посвященная ему неделя в рамках Франкофонии – один из ключевых моментов фестиваля. Каждое посольство организовывает показ одного или нескольких фильмов, чтобы познакомить зрителя с культурой своей страны. Франция, к примеру, отобрала четыре фильма, стремясь показать лучшие картины, недавно вышедшие в прокат. Мы с нашими коллегами из других посольств стараемся включать в программу показов фильмы разных жанров: комедии, драмы, документальные фильмы, анимационные фильмы для детей.

Французская киноиндустрия чрезвычайно динамична и разноо­бразна как по форматам, так и по тематике. Особенно продуктивны французские анимационные студии: в 2023 в мировом прокате самым успешным французским фильмом стал «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Такие картины, как «Астерикс и Обеликс», «Три мушкетера» и «Жанна Дюбарри», снятые по мотивам известных романов или жизни исторических личностей, также снискали любовь зрителей. Что касается независимого кино, то здесь стоит упомянуть «Анатомию падения» режиссера Жюстин Трие, который в этом году открывал Неделю франкофонного кино. Фильм получил пять премий «Сезар» и взял «Оскар».

И к подготовке музыкальной части мы подошли с душой и задумкой. Особая роль отведена концертам Габи Артманн и Фредерика Жуанне. У каждого из артистов в программе отдельный концерт: Габи Артманн выступит 16 апреля в Астане и уже на следующий день – в Караганде, а Фредерик Жуанне отыграет­ инструментальный концерт в Шымкенте 15 апреля. А 20 апреля, по случаю празднования 20-летия Французского альянса Алматы, они выступят на одной сцене совместно с музыкантами Казахского государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» в Государственной филармонии им. Жамбыла. Особо отмечу: Фредерик Жуанне, поклонник традиционной французской музыки и скрипач по образованию, приедет в Казахстан впервые по приглашению посольства Франции и Французского альянса Алматы. Он примет участие в творческой резиденции, задумка которой – создать неповторимый микс звучаний традиционных инструментов нашей и вашей стран.

А еще мы подготовили особый подарок для ценителей французской музыки: в этом году специальным гостем конкурса франкофонной песни станет Жюльен Дассен, сын легенды Джо Дассена. Он возглавит жюри конкурса, который пройдет 6 апреля в Астане.

– Значится в программе фестиваля и открытие уголка франкофонной литературы в Национальной академической библиотеке. Расскажите поподробнее о его предназначении...

– Начнем с того, что Национальная академическая библиотека – знаковое учреждение столицы, где в зале мировой литературы хранятся книги со всего света. Здесь также проходят курсы французского языка, организованные в сотрудничестве с Французским альянсом Астаны. А потому именно там с 4 апреля будет ждать посетителей уголок франкофонной литературы, который вместит в себя более 200 книг на французском языке: это и романы, и поэзия, биографии и книги об искусстве.

Этот уголок станет еще одним «французским» островком в столице, наряду с Французским альянсом, который также располагает обширной франкофонной библио­текой, где поклонники франкофонной культуры смогут познакомиться с историей, литературой и искусством Франции и начать изучать французский.

 

#культура #фестиваль #Франкофонная весна #французский язык

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