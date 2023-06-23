В АДГС поздравили госслужащих с профессиональным праздником

Председатель агентства Дархан Жазыкбаев отметил важность изменения подходов в работе госслужащих и напомнил, что каждое их решение напрямую влияет на жизнь казахстанцев.

Фото пресс-службы АДГС РК

В Агентстве по делам государственной службы состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного служащего, в котором приняли участие представители Администрации президента РК, руководители центральных государственных органов, депутаты Парламента, известные общественные и политические деятели, ветераны госслужбы и госслужащие центральных и местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Первый заместитель руководителя АП Тимур Сулейменов зачитал поздравительное письмо главы государства. Он отметил, что за последние годы в сфере государственной службы происходит много положительных изменений, таких как переход на сервисную модель государственного аппарата, привлечение профессионалов на госслужбу, цифровизация процессов отбора кандидатов и многое другое.

Сулейменов также подчеркнул, что государственные служащие не должны допускать равнодушие к чаяниям народа, и помнить, что своим трудом они вносят огромный вклад в развитие страны.

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев отметил важность изменения подходов в работе государственных служащих и напомнил, что каждое их решение напрямую влияет на жизнь казахстанцев. В своем выступлении он акцентировал внимание на том, что современная государственная служба не должна допускать фактов бюрократии и формализма, отметив, что служение государству требует от человека максимальной ответственности, человечности и профессионализма.

С поздравительным словом также выступили председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр здравоохранения Ажар Гиният, а также заслуженные ветераны государственной службы.

Помимо этого, участники мероприятия выразили благодарность государственным служащим, проявившим отвагу в различных ситуациях, угрожавших жизни и здоровью людей.

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия были награждены победители конкурсов «Лучший государственный служащий года», «Лучший сельский аким», «Лучший услугодатель» и «Лучший уполномоченный по этике».