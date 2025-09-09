Пресс-служба Главы государства сообщила о ряде назначений в Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz
Так, Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Указом Главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен помощником Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником Президента – начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан.