В Администрации Президента РК — новые назначения

Кадровые назначения
138

Пресс-служба Главы государства сообщила о ряде назначений в Администрации Президента РК, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, Указом Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен помощником Президента – пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Указом Главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен помощником Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Распоряжением Главы государства Ашим Марат Кенжегалиулы назначен советником Президента – начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан.

#президент #назначения #администрация #указы

Популярное

Все
Каждому школьнику – безграничные возможности
Событие особой значимости
Музыка, объединившая народы
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Как ИИ помогает педагогам
Господдержка помогла фермерам
Мастер-класс мирового уровня
Цифровизация становится новой национальной идеей
На кортах Китая и США
Уроки большого спорта
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент
Первый звонок прозвучал не везде
«Барыс» побеждает на старте сезона
Бронзовый прыжок
Внимание каждому региону
Техническое обновление – не только вызов, но и новые возможности
Наращивая промышленную мощь
Созидательный потенциал духовной дипломатии
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
35 школ Атырауской области остались без директоров
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Смена графика работы в Астане: что изменится
Съемки международного музыкального проекта Димаша стартуют в Казахстане
Токаев и Сюэсян открыли в онлайн-режиме новый завод в Жамбылской области
Фильм Qaitadan стартует в казахстанском кинопрокате
Какой будет погода в сентябре для казахстанцев
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Сабина Алтынбекова будет играть за казахстанский клуб
Астана принимает VI Континентальный форум спортсменов ОСА
Токаев выступил на заседании казахско-китайского Делового совета в Пекине
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В Пекине началось 8-е заседание казахско-китайского Делового совета
Род-Айленд ввел «налог на Тейлор Свифт»
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане
Комплексность и стратегический взгляд: чем отличалась позиция Токаева на саммите ШОС в Китае
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с президентом АБИИ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта

Читайте также

Жанибек Тайжанов назначен вице-министром транспорта РК
Назначен новый вице-министр по ЧС
Асхат Оралов назначен первым заместителем акима Мангистауск…
Ерлан Сагнаев назначен вице-министром национальной экономики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]