В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения

Международное сотрудничество
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В ближайшие 20 лет ожидается рост дефицита квалифицированных кадров в авиационной отрасли, передает Kazpravda.kz

Фото: комитет гражданской авиации

Председатель комитета гражданской авиации республики Талгат Ластаев и директор Европейского и Североатлантического бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николя Ралло обсудили возможности внедрения европейских стандартов в образовательный процесс академии гражданской авиации.

Николя Ралло в ходе своего официального визита в Казахстан посетил Академию гражданской авиации, сообщает телеграм-канал комитета гражданской авиации Казахстана.

«Стороны обсудили возможности внедрения европейских стандартов в образовательный процесс академии и реализации программы ICAO Next Generation of Aviation Professionals - NGAP (Следующее поколение авиационных специалистов) в Казахстане. Согласно статистическим данным ИКАО, в ближайшие 20 лет ожидается рост дефицита квалифицированных кадров. Требования к базовому качественному образованию специалистов приобретает критическую важность для будущего отрасли, тренды в области ключевых компетенций требуют от авиационного персонала ориентации на новые умения и навыки», – говорится в сообщении.

 

Николя Ралло отметил прогресс республики в работе по обеспечению безопасности полетов и подчеркнул, что ИКАО поддерживает все проводимые Казахстаном реформы и инициативы в части обеспечения авиационной безопасности и доступности воздушного транспорта.

#Комитет гражданской авиации #ИКАО #академия гражданской авиации #Минтранспорта РК

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