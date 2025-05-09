К 80-летию Победы в г. Державинске состоялось торжественное открытие реконструированного Мемориала Славы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу районного акимата.

Фото: пресс-служба райакимата

Работы по обновлению памятника проведены в рамках районной программы по благоустройству и сохранению историко-культурных объектов при поддержке районного акимата. Финансирование реконструкции осуществлялось и на спонсорские средства, собранные потомками солдат, не вернувшихся с войны.

Мемориал посвящен жителям района, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны. В ходе реконструкции были собраны архивные материалы, позволившие увековечить ранее неизвестные имена героев. Теперь на мемориальной доске выгравированы имена 1141 жителя Жаркаинского района, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Памятник стал значимым символом исторической памяти, уважения и признательности потомков героям фронта и тыла.

«Этот памятник — символ глубокого уважения нашим землякам, сражавшимся за свободу Родины. На мемориале золотыми буквами запечатлены имена ветеранов, как свидетельство того, что они навсегда останутся в памяти народа», - подчеркнул аким Жаркаинского района Ербол Жусупбеков.

Мемориал славы, расположенный в районном центре, вновь стал местом живой памяти и объединения поколений.