В Аксу обновили тепломагистраль 1970-го года

Энергетика

Именно от этого участка зависит подача тепла в дома жителей шести микрорайонов города

Фото: Проектный офис МЭКС

В городе Аксу Павлодарской области завершили реконструкцию тепломагистрали по улице Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Проектного офиса МЭКС

Именно от этого участка зависит подача тепла в дома жителей шести микрорайонов города. После обновления сети отопительный сезон для 23 тысяч человек должен пройти стабильнее - без частых порывов, аварийных отключений и риска остаться без тепла в морозы.

Тепломагистраль обеспечивает теплоснабжением 91 многоквартирный дом и 16 социально значимых объектов. Среди них -4 школы, 6 детских садов и 4 медицинские организации.

Магистраль была построена еще в 1970 году. Последний капитальный ремонт на данном участке проводился около 20 лет назад. За годы эксплуатации трубы подвергались постоянному воздействию агрессивных грунтовых вод, из-за чего металл постепенно разрушался. До начала реконструкции фактический износ объекта достигал 80%.

Состояние магистрали напрямую влияло на стабильность отопительного сезона. Только за последние три года на участке было зафиксировано 16 повреждений, из них 9 произошли в зимний период.

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» полностью заменила 0,365 км тепломагистрали диаметром 600 мм, а также обновила 5 тепловых камер.

При строительстве использованы трубы со 100% казахстанским содержанием и современной изоляцией, устойчивой к воздействию влаги. Это позволит снизить риск повторных повреждений и повысить надежность теплоснабжения.

На сегодняшний день основные строительно-монтажные работы завершены. Сейчас на объекте проводятся работы по благоустройству территории.

На реализацию проекта направлено порядка 602 млн тенге.

Справочно: Национальный проект МЭКС реализуется до 2029 года и направлен на обновление изношенных энергетических и коммунальных сетей по всей стране. Ключевая цель - снизить износ инженерной инфраструктуры до 40% и сократить аварийность на 20%.

#тепло #Аксу #магистраль

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