Мероприятие прошло в рамках популяризации творчества первого казахского барда и поэта Табылды Досымова

Фото: unsplash.com

Участниками конкурса стали 18 исполнителей со всех уголков страны. Они исполнили одну лирическую песню и одно патриотическое произведение под гитару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В своем поздравительном письме министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что данный фестиваль является важным культурным событием, которое служит увековечиванию наследия поэта, вдохновляя молодежь на патриотизм и популяризацию казахского искусства.

Как отметил аким региона Асхат Шахаров, с каждым годом конкурс становится все более масштабным, а количество участников неизменно растет, что вызывает радость и гордость.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

Гран-при: Гибадат Тургалиев (Атырау)

I место: Орынбасар Жумаханов (Атырау)

II место: Еркебулан Ажимуратов (Актобе), Самиғоллаев Избасар (Атырау)

III место: Сигватолла Ешкаев (ЗКО), Акимжан Макенов (Караганда)

Специальный приз: Аружан Бисембай (ЗКО), Акжол Амантай (Астана)

Дипломанты: Ержан Сагынбаев (Атырау), Аккул Нурдаулет (Туркестан), Мадыбек Адилет (Жамбылская область).

В завершение мероприятия, под вечерним небом у костра, участники и зрители фестиваля совместно исполнили песню «Сәйгүлік».