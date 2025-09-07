В Актобе прошел конкурс бардовской песни «Сәйгүлік»

Культура
82

Мероприятие прошло в рамках популяризации творчества первого казахского барда и поэта Табылды Досымова

Фото: unsplash.com

Участниками конкурса стали 18 исполнителей со всех уголков страны. Они исполнили одну лирическую песню и одно патриотическое произведение под гитару, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В своем поздравительном письме министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что данный фестиваль является важным культурным событием, которое служит увековечиванию наследия поэта, вдохновляя молодежь на патриотизм и популяризацию казахского искусства.

Как отметил аким региона Асхат Шахаров, с каждым годом конкурс становится все более масштабным, а количество участников неизменно растет, что вызывает радость и гордость.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
Гран-при: Гибадат Тургалиев (Атырау)
I место: Орынбасар Жумаханов (Атырау)
II место: Еркебулан Ажимуратов (Актобе), Самиғоллаев Избасар (Атырау)
III место: Сигватолла Ешкаев (ЗКО), Акимжан Макенов (Караганда)
Специальный приз: Аружан Бисембай (ЗКО), Акжол Амантай (Астана)
Дипломанты: Ержан Сагынбаев (Атырау), Аккул Нурдаулет (Туркестан), Мадыбек Адилет (Жамбылская область).

В завершение мероприятия, под вечерним небом у костра, участники и зрители фестиваля совместно исполнили песню «Сәйгүлік».

#конкурс #Актобе #песня #МКИ

