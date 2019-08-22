В Актобе разыскивают мужчину, ранившего ножом двух женщин, передает Mgorod.kz
.
По мессенджеру WhatsApp несколько дней распространяется информация с фото парня, который якобы сбежал из психбольницы.
"Будьте осторожны, он зарезал беременную женщину, и особо опасен. По ориентировке идет в направлении Жанақоныс 2", – говорится в сообщении.
Этот поселок находится в черте города Актобе.
В департаменте полиции рассказали, что 19 августа в 11.00 на "102" ЦОУ УП Актобе поступило сообщение о том, что в п. Куршасай двоим девушкам нанесли ножевое ранение. Полицейские установили подозреваемого – знакомого потерпевших, который нанес ножевые ранения из-за неприязненных отношений.
"По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Информация о том, что подозреваемый сбежал с психиатрического диспансера, не соответствует действительности", – сообщили в пресс-службе департамента полиции.