В настоящее время продолжаются работы по укреплению береговой линии реки Жинишке, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Напомним, что весной прошлого года река вышла из берегов, создавая угрозу затопления дачных участков, расположенных в пойме. Сегодня подрядчики активно ведут работы по возведению и укреплению дамбы, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Аким области Асхат Шахаров ознакомился с ходом работ на месте.

Заместитель директора ТОО «ZNS групп» Адилет Казбанов сообщил, что на данный момент выполнено около 80% всех необходимых мероприятий. Завершение строительства дамбы запланировано на ноябрь.

«Мы подняли высоту дамбы в зоне риска подтопления до пяти метров. Длина сооружения составляет 900 метров, ширина - шесть метров. Поверхность дамбы тщательно уплотнили катком и укрепили бутовым камнем, чтобы обеспечить надежность и устойчивость к весенним паводкам», - рассказал Адилет Казбанов.

Эта же подрядная организация реализует несколько других важных проектов в областном центре. В районе 39-го разъезда они строят дамбу, предназначенную для отвода воды от жилых домов. В Курайли ведется строительство новой системы ливневой канализации в районе новостроек. Также было завершено строительство дамбы в районе Шыгыса, объект уже сдан в эксплуатацию.

Аким области Асхат Шахаров отметил важность этих работ для защиты территории и жителей областного центра и подчеркнул, что контроль за их качественным и своевременным выполнением будет продолжен.