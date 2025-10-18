В Актобе ведутся масштабные работы для предотвращения весенних паводков

Паводки
230

В настоящее время продолжаются работы по укреплению береговой линии реки Жинишке, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Напомним, что весной прошлого года река вышла из берегов, создавая угрозу затопления дачных участков, расположенных в пойме. Сегодня подрядчики активно ведут работы по возведению и укреплению дамбы, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Аким области Асхат Шахаров ознакомился с ходом работ на месте.

Заместитель директора ТОО «ZNS групп» Адилет Казбанов сообщил, что на данный момент выполнено около 80% всех необходимых мероприятий. Завершение строительства дамбы запланировано на ноябрь.

«Мы подняли высоту дамбы в зоне риска подтопления до пяти метров. Длина сооружения составляет 900 метров, ширина - шесть метров. Поверхность дамбы тщательно уплотнили катком и укрепили бутовым камнем, чтобы обеспечить надежность и устойчивость к весенним паводкам», - рассказал Адилет Казбанов.

Эта же подрядная организация реализует несколько других важных проектов в областном центре. В районе 39-го разъезда они строят дамбу, предназначенную для отвода воды от жилых домов. В Курайли ведется строительство новой системы ливневой канализации в районе новостроек. Также было завершено строительство дамбы в районе Шыгыса, объект уже сдан в эксплуатацию.

Аким области Асхат Шахаров отметил важность этих работ для защиты территории и жителей областного центра и подчеркнул, что контроль за их качественным и своевременным выполнением будет продолжен.

#Актюбинская область #Асхат Шахаров #паводки в Казахстане

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

В СКО начали бетонировать дамбы
В области Абай возникла угроза подтопления
Один миллиард тенге выделило Правительство для противопавод…
Завершена активная фаза паводков в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]