В Алматы миротворцев обучают комплексной защите гражданского населения

Армия
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Занятия проводятся на английском языке. Слушателям курса предлагают решать задачи по смешанным сценариям

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

В Центре миротворческих операций военнослужащие Минобороны, МЧС, Национальной гвардии Казахстана, а также вооруженных сил Германии, Иордании, Китая, Туниса, Турции и Франции проходят международный сертифицированный курс ООН «Комплексная защита гражданского населения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ЦМО МО РК

Занятия проводятся на английском языке с применением презентационных и видеоматериалов. Слушателей знакомят с ключевыми положениями Концепции защиты гражданского населения в миротворческих операциях ООН, дают разъяснения по порядку работы при планировании, организации и обеспечении безопасности уязвимых социальных групп.

«В вооруженных конфликтах нередки жертвы среди гражданского населения. Поэтому Совет безопасности ООН внедрил обучающий курс, который необходимо пройти тем, кто планирует участвовать в миссиях ООН», – пояснил руководитель курса – офицер управления миротворческой подготовки центра майор Серик Джумабеков.

В ходе подготовки инструкторы центра и специалисты структур ООН предлагают решать задачи по смешанным сценариям. В составе группы они обсуждают проблемные вопросы, возникающие в различных ситуациях, затем, на пленарных заседаниях, представляют пути их решения.

«Зачастую миротворцы обеспечивают защиту гражданского населения в суровых климатических условиях и в рамках ограниченных ресурсов, – поделился начальник службы индивидуальной подготовки майор Арман Тастанбеков, имеющий опыт работы в двух миссиях ООН. – К тому же в условиях быстро меняющейся обстановки появляются риски в плане безопасности. Все это мы доводим до обучающихся».

В ходе занятий слушатели ознакомились с видами нарушений прав человека в вооруженных конфликтах, изучили аспекты создания благоприятных условий для оказания гуманитарной помощи, а также принципы обеспечения физической обороны и защиты от различных видов насилия граждан.

#ООН #население #защита #иностранцы #обучение #миротворцы

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