В Алматы состоялся национальный круглый стол по вопросам сохранения и продвижения нематериального культурного наследия и среднесрочной оценке хода реализации Конвенции 2003 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Участие приняли представители Министерства культуры и информации РК, Секретариата ЮНЕСКО, Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, экспертного сообщества и регионов страны.

Мероприятие прошло в рамках первого дня двухдневной программы, реализуемой по линии Технического гранта ЮНЕСКО на 2025-2026 годы. На сегодня в пилотном режиме грант реализуется в пяти регионах Казахстана: Жетысу, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Кызылординской областях. Там же созданы специальные рабочие группы, которые контролируют эффективное управление грантом и делают регулярный мониторинг его выполнения.

Открывая круглый стол, заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева подчеркнула значимость последовательной государственной поддержки национальных культурных традиций и необходимость выработки практических решений в этой сфере.

Перед регионами стоит задача по возрождению забытых элементов казахской традиционной культуры и внедрению современных методов их популяризации, включая цифровые медиа.

«Как отметил Глава государства на заседании Национального курултая, подлинный патриотизм проявляется в конкретных действиях — любви к родной земле и готовности служить обществу. Уникальное наследие, бережно сохраняемое в семьях и передаваемое из поколения в поколение, должно получать действенную поддержку государства и полноценное развитие в современной культурной среде. Конвенция 2003 года, как концепция «живого наследия», полностью соответствует ценностям казахстанского общества», – отметила Аида Балаева.

Руководитель Секретариата Конвенции ЮНЕСКО 2003 года Фумико Охината акцентировала внимание на значении механизма международной помощи как одного из ключевых инструментов реализации Конвенции 2003 года.

«Отрадно видеть, что уже обновлен национальный перечень нематериального культурного наследия Казахстана, а также укреплены возможности местных сообществ в разных регионах страны. Мы высоко оцениваем работу казахстанских государственных органов и сообществ и уверены, что этот опыт сможет вдохновить и другие страны активнее использовать механизм международной помощи», – отметила Фумико Охината.

Подводя итоги обсуждения, отмечено, что озвученные в ходе круглого стола предложения будут систематизированы и учтены в дальнейшей работе.

На сегодня в ходе реализации первого этапа проекта ЮНЕСКО проведено документирование 56 элементов из 79 элементов в действующем Национальном перечне, опрошено 277 носителей нематериального культурного наследия.

Кроме того, проведены обучающие семинары в пяти пилотных регионах. Ведется работа по созданию интерактивной базы данных носителей нематериального культурного наследия Казахстана.

Также прошли две профильные секции, на которых обсудили вопросы устного и эпического наследия, подготовку профильных специалистов, развитие документального наследия, его цифровизацию и расширение доступа к фондам, а также использование традиционных игр и фольклорных состязаний в воспитании детей и подростков.

Во второй день программы запланированы закрытый обучающий семинар для руководителей областного звена пилотных регионов, семинар-брифинг по выявлению и развитию элементов НКН на местном уровне, а также рабочее совещание по реализации Технического гранта ЮНЕСКО.