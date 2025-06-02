В Алматы на месте старого здания возвели современный центр для детей

Образование
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Теперь в новом центре «Самгау» дети смогут заниматься в кружках по 28 направлениям

Фото: акимат Алматы

В Алматы на месте устаревшего здания Дома школьников №3, которое было построено в 1964 году и уже не соответствовало современным требованиям, возведен новый  Центр развития и творчества детей, сообщает Kazpravda.kz

Теперь в новом центре «Самгау» дети смогут заниматься в кружках по 28 направлениям – от робототехники и инженерного моделирования до вокала, живописи, хореографии и театрального искусства. Учебный процесс будет выстроен по пяти ключевым направлениям: научно-техническому, социально-педагогическому, гуманитарному, художественно-эстетическому и музыкально-инструментальному.

Открытие нового центра стало настоящим подарком для юных алматинцев в Международный день защиты детей. Аким города Дархан Сатыбалды посетил новый Центр развития и творчества «Самгау», ознакомился с инфраструктурой и оснащением объекта. Он осмотрел учебные кабинеты, хореографический зал, лабораторию робототехники и другие пространства для занятий. К слову, площадь объекта ранее составляла всего 1131,6 кв. м, а проектная мощность – 650 детей, что значительно ограничивало возможности дополнительного образования. После строительства площадь здания увеличилась почти в три раза, а проектная мощность выросла до 2 тыс. детей. Новый двухэтажный комплекс построен по международным стандартам.

В день открытия Центра «Самгау» для детей была организована насыщенная праздничная программа с мастер-классами, национальными играми, спортивными эстафетами, а также с участием аниматоров и ростовых кукол. На территории объекта работали тематические площадки и фотозоны. Юных гостей угощали мороженым, напитками и вручали сувениры. Праздничную атмосферу дополнили выступления артистов и игровые программы, подготовленные вожатыми. Аким поздравил детей с праздником и пожелал им веселого лета, интересных занятий и побольше ярких впечатлений.

Было отмечено, что создание комфортных условий для детей станет одной из главных задач для города. В ближайшее время аналогичные центры появятся в микрорайонах «Саялы», «Айнабулак» и «Жас Қанат» – территориях, включенных в систему формирования новых полицентров,  чтобы каждый ребенок мог реализовать свои способности и интересы рядом с домом.

В новом здании предусмотрены специализированные кабинеты, оснащенные интерактивными панелями, моноблоками, ноутбуками, а также современным оборудованием для различных секций – от музыкальных классов до лабораторий робототехники. Здесь дети смогут изучать основы программирования и конструирования, а также разрабатывать собственные робототехнические проекты.

#дети #Алматы #центр #кружки

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