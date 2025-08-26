Во время рабочего объезда аким города Дархан Сатыбалды ознакомился с проектом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Алматы

По информации проектировщиков, стадион будет рассчитан на 35 тыс. зрителей и соответствовать требованиям UEFA категории 4. Проектом предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности, а также благоустройство прилегающей территории.

Аким Алматы отметил, что реализация проекта станет важным шагом в развитии городской инфраструктуры.

«Как вы знаете, по поручению Президента мы должны ускорить работу. В следующем году необходимо начать строительно-монтажные работы. В будущем на этом месте планируется строительство станции метро и размещение логистического хаба Алматы», - подчеркнул аким Дархан Сатыбалды.

Новый стадион планируется построить между Кульджинским и Талгарским трактами. Территория площадью почти 15 га, где будет реализован проект, станет важным транспортно-логистическим узлом города, что позволит эффективно интегрировать арену в городскую инфраструктуру. Подобное решение соответствует мировому опыту, когда крупные спортивные объекты возводятся рядом с транспортными хабами для удобства зрителей и гостей.

Центральный стадион, построенный более 65 лет назад, будет сохранен и модернизирован с учетом сохранения легкоатлетической инфраструктуры, чтобы и дальше оставаться частью спортивной истории Алматы.