В Алматы заблокировали 22 Telegram-канала

Прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещенные вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве «закладчиков».

Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.

Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях для принятия оперативных мер.