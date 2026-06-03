В Алматы провели заседание комиссии по государственным символам

В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки к празднованию Дня государственных символов Республики Казахстан, результаты мониторинга использования государственных символов, а также меры по их широкому продвижению и популяризации

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Под председательством заместителя акима города Алматы Абзала Нукенова состоялось очередное заседание Комиссии по государственным символам, сообщает Kazpravda.kz

Было отмечено, что государственные символы являются важнейшими атрибутами независимости и государственности страны. Также было подчеркнуто, что обеспечение надлежащего использования Государственного флага, Герба и Гимна в соответствии с их статусом, а также постоянный контроль за соблюдением требований законодательства являются общей задачей всех государственных органов и учреждений.

По итогам заседания аппаратам акимов районов, Управлениям образования и здравоохранения поручено принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства при использовании государственных символов. Кроме того, Управлению внутренней политики поручено продолжить работу по проведению общественного мониторинга совместно с государственными органами.

Члены комиссии также отметили важность усиления патриотического воспитания молодежи и системного проведения мероприятий, направленных на разъяснение значения и роли государственных символов.

По итогам заседания были даны конкретные поручения по дальнейшему формированию культуры уважительного отношения к государственным символам, обеспечению соблюдения требований их использования и продолжению работы по их широкой популяризации среди населения.

