Под снос попала самовольная постройка, расположенная по пр. Сейфуллина, 526, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в отношении собственника принимались административные меры с направлением материала в суд.
Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям принято решение о принудительном сносе строения. 27 марта постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.
