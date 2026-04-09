В Алматы приступили к сносу незаконного двухэтажного кафе

Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о сносе пристройки к кафе «Эмиль», расположенному по ул. Дуйсенова. Объект признан незаконным по решению суда, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: акимат Алматы

По данны акимата города, ранее в отношении собственника в рамках внеплановой проверки приняты административные меры с направлением материалов дела в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Алматы.

Постановлением суда собственник вновь привлечен к ответственности со сносом незаконно возведенной 2-этажной пристройки к кафе.

Постановлением Алматинского городского суда от 8 января текущего года решение первой инстанции оставлено без изменения.

Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей Департамента юстиции города.

Ранее сообщалось о сносе незаконной летней террасы кафе по улице Розыбакиева, 166.

