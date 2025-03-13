В Алматы задержали грабителей, использовавших девушек в качестве приманки

Криминал,Задержания
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Венера Баталова
корреспондент

На сегодня 26 человек признались в совершении 6 преступлений

Фото: polisia.kz

Полицейские задержали в Алматы группу молодых людей, которые использовали девушек для совершения грабежей и разбойных нападений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Преступники действовали следующим образом: на сайтах знакомств девушки привлекали внимание мужчин. Далее, во время личных встреч, сообщники нападали и забирали у них деньги и ценные вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 26 человек, которые признались в совершении 6 аналогичных преступлений. Все подозреваемые находятся под стражей, ведется расследование.

«Мы продолжаем работать над раскрытием других возможных преступлений, совершенных подозреваемыми. Важно отметить, что такие действия наносят серьезный ущерб как жертвам преступлений, так и общественной безопасности в целом», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Талант Исаев.

Ранее полиция Алматы предупреждала, что в интернете активно действуют группы преступников, которые используют популярные сайты знакомств для своих криминальных целей, и призвала быть внимательными и осторожными при знакомстве с людьми в интернете.

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