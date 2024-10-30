В Алматы задержана убившая свою дочь иностранка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство внутренних дел провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Так, в Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске покушался на жизнь местного жителя.

Оперативниками Павлодарской области в городе Орле Российской Федерации задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.

Кроме того, полицией Алматы задержана разыскиваемая ГУВД Ташкентской области 28-летняя гражданка Узбекистана, которая в мае 2015 года убила свою несовершеннолетнюю дочь.

По запросу Интерпола МВД Казахстана в германском городе Нюрнберге задержан 42-летний гражданин нашей страны, который в конце марта в Павлодаре, обещая поставку зерна, завладел деньгами иностранца в сумме 244 тысяч долларов США.

Сотрудниками ДП области Абай в Семее задержаны разыскиваемые жители города, которые в 2021 году в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащего материала с металлургического завода.

За два дня установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, из них за совершение убийств – 9; за причинение тяжкого вреда здоровью – 4; за разбойные нападения – 5; за грабежи – 7; за наркопреступления – 19. За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств – 145 лиц. Кроме того, сотрудниками полиции установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.