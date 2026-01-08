Фото: Kazpravda.kz

Коммунальное государственное учреждение «Руханият», подведомственное Управлению по развитию языков и архивного дела города Астаны, приглашает жителей столицы принять участие в бесплатных курсах казахского языка для взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Приём заявок на специально организованные курсы для астанчан, желающих изучать казахский язык, будет проводиться с 8 по 23 января. Занятия начнутся 2 февраля.

Курсы будут проводиться в офлайн- и онлайн-форматах. Продолжительность обучения составляет 4 месяца, занятия проходят 3 раза в неделю. По завершении полного курса участникам будет выдан сертификат.

Регистрация на курсы ведется по адресу: город Астана, улица Бейбітшілік, дом 9, кабинет 209.

Рабочий телефон: +7 (7172) 24-90-52;

Мобильный телефон: +7 747 248 82 20.