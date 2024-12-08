В Астане начались выборы в депутаты маслихата по шестому округу

Фото: акимат Астаны

8 декабря начались выборы в депутаты маслихата города Астаны, вместо выбывшего по одномандатному территориальному избирательному округу №6, сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на городскую избирательную комиссию.

Всего с 7 часов утра в Астане работают 19 избирательных участков, из них три закрытые.

Депутаты маслихатов избираются на пять лет. В избирательный бюллетень включено 6 кандидатов. По городу Астана в выборах принимает участие один избирательный округ № 6, расположенный в районе «Байконыр».

Избирательные участки будут работать до 20.00 часов.

Ранее каждому жителю округа были розданы именные приглашения. Вместе с тем, члены участковой комиссии с 17 по 27 ноября провели дворовой обход с ознакомлением списка избирателей.