В Астане начнет работу сельскохозяйственная ярмарка

Столица,Потребительский рынок
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Венера Баталова
корреспондент

На ней будут представлены разнообразные товары товаропроизводителей из разных областей Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сельскохозяйственная ярмарка будет проходить 5 апреля вдоль улицы Бейбарыс Султана, напротив ЖК «Рио-де-Жанейро» (ул. Бейбарыс Султана 23). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.

Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.

Стоит отметить, что в столице уже работает ярмарка выходного дня с 10:00 до 22:00 часов. Она расположена в районе Сарыарка, в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.

#столица #товары #ярмарка

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