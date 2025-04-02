Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сельскохозяйственная ярмарка будет проходить 5 апреля вдоль улицы Бейбарыс Султана, напротив ЖК «Рио-де-Жанейро» (ул. Бейбарыс Султана 23). Она будет открыта для посетителей каждый день с 9:00 до 19:00 часов.



Жители и гости города смогут приобрести овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.



Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.



Стоит отметить, что в столице уже работает ярмарка выходного дня с 10:00 до 22:00 часов. Она расположена в районе Сарыарка, в торгово-развлекательном центре «Koktal» по адресу: проспект Нургисы Тлендиева 12а.