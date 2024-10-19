В Астане наградили бойцов Нацгвардии МВД РК спасших людей из огня

В воинской части 5573 Национальной гвардии МВД РК состоялся гарнизонный развод комплексных сил и средств органов внутренних дел и Национальной гвардии РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Готовность личного состава к выполнению поставленных задач проверил начальник Департамента полиции города Астаны генерал-майор полиции Марат Тулебаев.

До сотрудников полиции и военнослужащих довели оперативную обстановку и провели инструктаж, обратив внимание на профилактику преступлений и правонарушений, на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности в местах массового пребывания горожан, соблюдение прав и законных интересов граждан. Также особое внимание обращено на проводимое на территории столицы оперативно-профилактическое мероприятие “Участок”.

В ходе мероприятия правами заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан - Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова были награждены военнослужащие, предотвратившие масштабный пожар в одном из ресторанов на набережной реки Ишим.

Генерал-майор полиции Марат Тулебаев вручил нагрудные знаки «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» за проявленный героизм и смелость во время пожара военнослужащим 4 батальона оперативного назначения воинской части 5573 рядовым Владиславу Миллеру, Владиславу Таргинову, Роману Пестрикову и Виталию Бондаренко

– Наша главная задача – это обеспечение безопасности наших граждан. Будьте внимательны, бдительны и помните о своей высокой ответственности. Желаю всем успехов в службе! – отметил генерал-майор полиции Марат Тулебаев

Стоит отметить, что одному из солдат, проявившему на месте происшествия смелость — рядовому Артуру Москальцеву, был предоставлен 10-дневный отпуск, сейчас он рядом с родными и близкими.

В завершении развода состоялось торжественное прохождение маршем личного состава.