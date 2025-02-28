В Астане наградили самых законопослушных водителей

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

В качестве поощрения добросовестным автолюбителям вручили сертификаты на годовой страховой полис

Фото: polisia.kz

В честь дня благодарности в Астане прошла необычная акция — награждены водители, которые в течение года строго соблюдали правила дорожного движения, передает Kazpravda.kz

По информации МВД, для участия в акции были отобраны автомобилисты с большим пробегом, ежедневно находящиеся в движении и не имеющие нарушений ПДД за прошедший год. В качестве поощрения добросовестным автолюбителям вручили сертификаты на годовой страховой полис.

«В рамках объявленного министром внутренних дел «года профилактики» проводится акция «Безопасная дорога», которая направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе на предотвращение ДТП. Мероприятие направлено на поощрение водителей, которые в течение года, управляя транспортным средством, не нарушали ПДД», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Как отметили в министерстве, ежедневно на дороги Астаны выезжает более 284 тысяч авто, 77 тысяч из них не нарушали правила дорожного движения в течение последнего года. Для того, чтобы награду получили действительно те, кто этого заслуживает, с помощью цифровых систем было отобрано 10 авто, чей пробег достиг максимальных показателей за прошлый год.

По мнению организаторов, такие акции станут стимулом для безопасного и безаварийного вождения.

 

#ДТП #водители #поощрение

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